Deportaciones desde Estados Unidos: ¿Puede Guatemala hacerle frente a una expulsión masiva?

A pesar de que el gobierno ha anunciado un programa para atender a los migrantes retornados de Estados Unidos, excancilleres consideran que no existe una preparación adecuada para enfrentar esta situación. No obstante, señalan que este no es un problema exclusivo de Guatemala, y que "ningún país está realmente preparado" para abordarlo.

Anamaría Diéguez, ex viceministra de Relaciones Exteriores, señaló que es probable que en las próximas semanas aumente el número de deportaciones. Sin embargo, destaca que "ningún país" está realmente preparado para atender a los migrantes retornados, especialmente en grandes cantidades. A pesar de ello, advierte que aún es temprano para prever un escenario negativo, al argumentar que California y Nueva York ya han presentado demandas para impedir que las autoridades ingresen a lugares de trabajo, centros educativos y templos religiosos para capturar a los indocumentados.

"Estados Unidos no tiene la capacidad para deportar tantas personas al mismo tiempo", precisó.

Durante una conferencia, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno retornará a sus países de origen a los migrantes varados en México afectados por las nuevas restricciones migratorias.

"Buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y la política exterior de retorno a sus países de origen, por ejemplo, hay acuerdo con Guatemala, con prácticamente todos los países centroamericanos. De hecho, hubo una reunión el viernes pasado para ello. Hay acuerdo con Cuba", precisó.

En ese contexto, Diéguez dijo que la medida es lógica debido a que se necesitan suficientes recursos para atender a migrantes de todas las nacionalidades, razón por la cual considera que Guatemala tampoco podría funcionar como tercer país seguro para proveer apoyo a todos los indocumentados deportados desde EE. UU.

"Ningún país puede con los propios ciudadanos y con los ajenos. Los migrantes necesitan un albergue, alimentos, colchones donde dormir, y luego llegar a sus lugares de origen. Durante mi gestión se les llevaba a las terminales de buses, se les otorgaba dinero para su pasaje pero solo para cierta cantidad de personas", recordó.

Agregó: "México tiene millones de habitantes y como son la primera frontera, allí van a llegar todos los deportados. Hoy supe que una caravana partió desde Tapachula, esta gente aún quiere llegar y no se da cuenta que ya es imposible”.

Diéguez espera que el plan Retorno al Hogar, que el gobierno pretende implementar para recibir y reintegrar a migrantes guatemaltecos retornados, logre los resultados necesarios.

Programa de seguridad

A decir del excanciller Alfonso Cabrera es importante que el gobierno comience a preparar dos programas enfocados en ayuda y en seguridad nacional, debido a que si bien retornarán migrantes, la mayoría viajará a sus lugares de origen. Sin embargo, también vendrán convictos, por lo que considera que debe existir un lugar adecuado donde asistirlos y que las autoridades investiguen qué delitos cometieron en aquel país.

"El problema es que al gobierno no le preocupa nada, simplemente no tienen ningún plan, no están preparados, no han podido resolver otros problemas en un año", señaló.

Respecto a las declaraciones de la presidenta Sheinbaum, Cabrera coincide en que son medidas lógicas, pues si Guatemala alberga a migrantes de otras nacionalidades, se crearán problemas en distintos ámbitos.

"Si nos mandan salvadoreños, hondureños y de otros países, nos meteremos en problemas sociales, de seguridad, económicos y de protocolo para enfrentar esas deportaciones. La obligación del Estado de Guatemala es con los guatemaltecos", concluyó.

Cifras del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) revelan que un millón 20 mil 602 migrantes no detenidos cuentan con expedientes con órdenes finales de expulsión de Estados Unidos.

De acuerdo con las cifras del ICE hasta el 24 de noviembre del 2024, 253 mil 413 personas son guatemaltecas.

Asimismo, el analista Fernando Castro aseguró en declaraciones anteriores que los 253 mil 413 guatemaltecos no pueden hacer nada para revertir la decisión de las autoridades de deportarlos. Sin embargo, considera que será un proceso largo, puesto que ninguno de ellos está detenido, pero las autoridades estadounidenses tienen el control de sus movimientos y les será fácil ubicarlos.

El martes último, el Gobierno del presidente Trump dio vía libre a las redadas de migración en lugares previamente considerados "protegidos" como escuelas, iglesias y hospitales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca a ellos.