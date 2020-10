Destino político en Estados Unidos provoca temor y apatía entre comunidad guatemalteca

La cita en la que medirán fuerzas Donald Trump —quien busca la reelección— y el demócrata Joe Biden reviste especial importancia para la comunidad guatemalteca, porque quien ocupe la Casa Blanca el siguiente cuatrienio definirá la política migratoria.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) estima que en la actualidad viven unos 2.9 millones de connacionales distribuidos en los 50 estados de EE. UU., incluso en lugares remotos como Alaska y Hawái.

Entre los estados más poblados por connacionales están California, con 1.5 millones (el 51%, Georgia, Texas, Florida, Nueva York, Maryland y Carolina del Norte.

Una buena parte de estos guatemaltecos ha obtenido la ciudadanía estadounidense después de radicar allí casi toda su vida, y por lo tanto tienen derecho a votar. Datos del Centro de Investigaciones PEW, elaborados con información de la Oficina Nacional del Censo, daban cuenta hace un año que unos 400 mil migrantes ya eran ciudadanos de aquel país.

Prensa Libre conversó con varios de ellos, quienes, a pesar de ser ya estadounidenses, están preocupados por el resultado de la elección presidencial y cómo podría afectar a la comunidad migrante. La mayoría coincide en que, de repetir Trump, la situación para los migrantes empeoraría. Otros se muestran impasibles y también hay simpatizantes del mandatario.

En medio de las opiniones divergentes hay algo que destaca entre la comunidad guatemalteca radicada en ese país y es el poco interés en participar. Esta apatía se extiende hacia toda la comunidad hispana. De hecho, líderes migrantes indican que, de 32 millones de hispanos aptos para votar, unos 18 millones no están empadronados.

Entre los guatemaltecos la indiferencia es más acentuada, agregan los entrevistados, pues calculan que la cifra de empadronados apenas llega a un 5%.

Al tratar de explicar por qué el proceso electoral despierta tan poco entusiasmo entre hispanos, los migrantes consultados señalan que influye el hecho de que en sus países de origen la política es vista solo como un vehículo para el enriquecimiento de los funcionarios y que no soluciona los problemas de la población.

“Por nuestra herencia no nos enseñaron a ser proactivos en temas políticos. Si usted le pregunta a alguien si votará le responde ‘¡No, no, no! ¡Yo no participo en eso!’”, expuso Hugo Mérida, guatemalteco con medio siglo de radicar en EE. UU. y presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Los Ángeles, California.