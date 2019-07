Donald Trump vuelve a amenazar: Estamos considerando algo muy severo respecto a Guatemala

“Guatemala nos dio su palabra de que íbamos a firmar un acuerdo de tercer país seguro y, de repente, retrocedieron, y dijeron que fue su Corte Suprema -Corte de Constitucionalidad-” la que frenó el convenio, dijo Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

El gobernante afirmó que no cree en ese argumento, sino que la administración de Jimmy Morales utilizó eso para no firmar el acuerdo.

A continuación habló sobre las represalias que baraja sobre Guatemala: “Dejaré los aranceles o haremos algo que estamos considerando, algo muy severo con respecto a Guatemala”.

También insistió que Estados Unidos ha invertido US$500 millones en cooperación para Guatemala, El Salvador y Honduras, y su país no ha recibido nada, sino caravanas de migrantes, ante lo cual desde hace un año cortó esa ayuda.

“Por lo que Guatemala, nos ocuparemos de ello y ni siquiera será difícil lo que vamos a hacer”, agregó.

Al final de su declaración sobre Guatemala, dijo que “una de las cosas más pesadas” ha sido que México ha puesto a seis mil miembros de la Guardia Nacional en la frontera.

Declaración de Trump sobre Guatemala (desde el 13:55)

El 23 de julio, Trump descargó en Twitter sus reclamos contra Guatemala por haber “roto” el acuerdo para ser tercer país seguro.

“Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviado a Estados Unidos un gran número de personas, algunas de ellas con antecedentes penales, ha decidido romper el trato que tenían con nosotros al firmar el acuerdo necesario de Tercer País Seguro”.

Al tiempo que sentenció que “Guatemala no ha sido buena”, advirtió con gravar las remesas e imponer aranceles a los productos de exportación”.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019