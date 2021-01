EE. UU. agilizará trámites por solicitudes de asilo de personas varadas en la frontera sur

Un migrantes guatemalteco intenta llegar a una garita del Gobierno de EE. UU. para pedir asilo. (Foto Prensa Libre: AFP)

La asistente del presidente Joe Biden y coordinadora de la frontera suroeste de EE. UU., Roberta Jacobson, afirmó que el Gobierno de su país trabaja en un plan para agilizar las solicitudes de asilo de cientos de migrantes que se encuentran varados en las ciudades fronterizas mexicanas, a donde fueron enviados en lo que se resolvía su petición de refugio.

“Estamos revisando ahora como podemos procesar a los migrantes que ya están inscritos en ese programa”, afirmó Jacobson en una conferencia telefónica este viernes 29 de enero.

Según la funcionaria estadounidense este plan priorizaría “de manera mucho más rápido que en el pasado” a las personas que están inscritas desde hace mucho tiempo, así como a las que se consideran más vulnerables o bien sea, que su vida corre peligro.

“Vamos a dedicarnos a procesar a estas personas tan rápido como sea posible y mucho más rápido que antes para asegurarnos que todos tengan su oportunidad de procesar su petición de asilo. Eso es prioridad para la administración”, subrayó Jacobson.

No obstante, recordó que el programa ya no está haciendo más inscripciones por lo cual enfatizó en los ciudadanos de los países de la región no deben arriesgarse a viajar a EE. UU. en estos momentos.

El Protocolo de Protección al Migrante, más conocido como Quédate en México, fue instituido por el gobierno de Donald Trump a principios del 2019. Mediante este se envío a cerca de 70 mil solicitantes de asilo a las ciudades fronterizas mexicanas a que esperaran una respuesta de las autoridades estadounidenses.

Del total, 15 mil 799 son guatemaltecos.

Aunque organizaciones humanitarias afirman que son miles de solicitantes los que permanecen en estas ciudades, no se conoce una cifra exacta de cuántos son, puesto que, del total, 32 mil 673 han recibido una orden de deportación.

No obstante, puede que algunos hayan insistido mediante una apelación y que otros hayan intentado cruzar la frontera por pasos ciegos al ver postergada su solicitud, sobre todo con la llegada de la pandemia puesto que la administración Trump no permitió el ingreso de ninguna persona por cuestiones de salud.

Familias

Jacobson, quien también fue embajadora de EE. UU. en México del 2016 al 2018, indicó que están por formar una “fuerza de tarea de alto nivel” que se encargará de reunificar a las familias separadas, que se calcula son cerca de 500, que dejó la política Tolerancia Cero de Donald Trump.

“Hemos visto con tristeza enorme la política de separación de familias y queremos cambiar esa situación”, expuso la funcionaria, quien no se atrevió a precisar el número exacto de familias que aún no han sido reunificadas. Añadió que las personas afectadas pueden convertirse en “los mejores voceros del programa”, en el entendido de que pueden reportar a las autoridades su caso.