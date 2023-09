EE. UU. alerta sobre organizaciones criminales en Texas y México que difunden información falsa para engañar a migrantes

Agregó que estos rumores son absolutamente falsos: son mala información de parte de actores maliciosos y que la frontera de los Estados Unidos nunca está abierta a la migración ilegal.



El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sigue aplicando las leyes migratorias de los Estados Unidos, por lo que los individuos y familias que intenten entrar sin autorización, y quienes no puedan establecer una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serán rápidamente deportados y estarán sujetos a un mínimo de cinco años sin poder reingresar y a juicio por reingresos ilegales.





Advirtió que la CBP procesa a todos los no-ciudadanos estadounidenses bajo la ley migratoria Título 8, y en general coloca a los no-ciudadanos que cruzan ilegalmente la frontera en proceso de deportación expedita o una deportación bajo la Sección 240 del Título 8.

Los no-ciudadanos que crucen la frontera fuera de los puertos de entrada, o que se presenten en un puerto de entrada sin una cita de CBP One, serán sujetos a la regla de Evasión de Las Vías Legales (Circumvention of Lawful Pathways). Esta regla establece, con ciertas excepciones, la inelegibilidad para asilo para aquellos quienes no usan los procesos legales.

Vías legales

Hay varias vías legales para viajar a los Estados Unidos, incluyendo el Proceso de Permisos Humanitarios de Reunificación Familiar, las visas H-2 para trabajadores temporales, y el estado de refugiado.

Además, Estados Unidos busca maneras de acelerar la reunificación de personas en Guatemala con sus familiares en aquel país que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

En el pasado, las visas de inmigrante por relación familiar han requerido largas esperas antes de que un miembro de la familia pueda viajar a los Estados Unidos. Bajo una nueva iniciativa, los guatemaltecos que sean beneficiarios de un Formulario I-130 (Petición de familiar extranjero) aprobado, presentado en su nombre por un familiar inmediato que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, pueden ser elegibles para un permiso de ingreso por reunificación familiar, que se obtiene más rápido que una visa por parentesco.

El peticionario radicado en los Estados Unidos recibirá una invitación para iniciar el proceso de consideración de permiso de ingreso para el beneficiario y sus familiares inmediatos. Las personas con permiso de ingreso a los Estados Unidos bajo FRP pueden solicitar autorización de empleo y permanecer en los Estados Unidos hasta que su proceso migratorio sea finalizado.

Visas para trabajo temporal

También, Estados Unidos está comprometido a construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano. Esto incluye mejorar sus programas de visas para trabajo temporal (H-2) para trabajadores que ocupen puestos de trabajo en industrias críticas, como la agricultura, la jardinería y los servicios alimentarios.

El programa H-2 ofrece una oportunidad de trabajo estacional y legal en los Estados Unidos, y permite a las familias permanecer juntas cuando no es la temporada de trabajo, para que disfruten juntos los frutos de ese trabajo.

Resalta que la administración Biden acaba de anunciar nuevas acciones significativas para mejorar los programas de trabajadores temporales H-2 en el norte de Centroamérica y asegurar que los trabajadores estén protegidos contra el abuso y la explotación.

Las regulaciones estadounidenses exigen que el costo de contratación, el costo de la visa y el costo del viaje hacia y desde los Estados Unidos sean pagados por el empleador, no por el trabajador.

La Embajada de los Estados Unidos trabaja de cerca con el ministerio de Trabajo de Guatemala, con el cual ejecuta del programa H-2. Los reclutadores privados deben registrarse en esa embajada antes de presentar solicitudes de visa.

La información alertó de que si un reclutador le cobra, no es un reclutador legítimo y usted está siendo víctima de un intento de fraude.