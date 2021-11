Encuentran tres niñas migrantes dentro de un picop modificado que llevaba otros siete ilegales en Arizona

El vehículo, una Dodge Ram, era conducido por un ciudadano estadounidense de 19 años, y supuestamente transportaba tablones de madera y algunas herramientas, pero cuando los agentes fronterizos inspeccionaron más a fondo se dieron cuenta que en el vehículo estaba modificado y dentro de la palangana iban hacinados 10 migrantes.

Los migrantes eran de origen guatemalteco y mexicano y entre ellos viajaban tres menores de edad de 4, 8 y 17 años, según un comunicado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

“La puerta trasera de la carrocería estaba cerrada, los migrantes estaban atrapados, uno encima del otro, sin medios de escape”, se menciona en el documento.

Dangerous smuggling attempt foiled by #Tucson Station!

Three children and seven adults, all migrants, were extracted from a modified truck bed preventing movement or escape. Luckily, no one was hurt. The U.S. citizen driver will be prosecuted.

Link: https://t.co/wiY7ZYeszj pic.twitter.com/7iIG9gmun3

— Sabri Y. Dikman (@USBPChiefTCA) November 2, 2021