EE. UU. anuncia otras 20 mil visas de trabajo temporal por escasez de mano de obra (parte serán para Guatemala)

“Estamos brindando a los empleadores los recursos y el apoyo necesarios para mantener sus negocios al tiempo que ampliamos las vías legales de entrada a Estados Unidos”, agregó.

Estados Unidos emite actualmente un máximo de 66.000 visados H-2B por año fiscal, que va del 1 de octubre de un año calendario hasta el 30 de septiembre del siguiente. Esta es la primera vez que pone a disposición visas H-2B adicionales en la primera mitad del año fiscal.

El DHS dijo que del total de visas suplementarias, 13.500 estarán disponibles para trabajadores que ya recibieron una visa H-2B durante uno de los últimos tres años fiscales.

Las 6.500 visas restantes, que estarán exentas del requisito de trabajador que regresa, quedan reservadas para ciudadanos haitianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.

Tomorrow, 20,000 additional H-2B temporary nonagricultural worker visas will become available for the first half of fiscal year (FY) 2022.

Read more about this announcement from DHS and @USDOL ⬇️https://t.co/Jx13YaSy6V

— Homeland Security (@DHSgov) January 27, 2022