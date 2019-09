Quién es el guatemalteco que retrató a la senadora Ocasio-Cortez y la actriz Yalitza Aparicio con tarjetas de metro

Juan Carlos Pinto vive en Brooklyn desde hace 20 años. (Foto Prensa Libre: Juan Carlos Pinto)

Juan Carlos Pinto decidió migrar en 1998 y la ciudad multicultural de Brooklyn lo acogió como un ciudadano más. A cambio, este artista guatemalteco le agradeció la hospitalidad recibida con sus coloridos mosaicos.

Han pasado 21 años y Pinto ha logrado ser reconocido por los mosaicos que hace pero también por los retratos que realiza con las tarjetas del metro de Nueva York.

Algo que empezó como una protesta al aumento de la tarifa del metro, se convirtió en su sello. “No tenía dinero para pagar el metro y me salté las talanqueras. Me dieron una multa de US$ 150 y me enojé tanto que me dio por empezar a destruir y reconstruir las tarjetas”, dijo en una entrevista.

Con el tiempo, utilizar los pedazos de estas tarjetas también se volvió un mensaje de reciclaje y a partir de ahí ha logrado acercarse a personalidades como Alexandria Ocasio-Cortez, la senadora por el partido Demócrata, la actriz mexicana Yalitza Aparicio y Greta Thunberg, una joven activista de Suecia.

El artista migrante

Pinto creció en Quezaltepeque, Chiquimula. Fue estudiante becado de la Universidad Rafael Landívar de donde se graduó de Diseño Industrial.

Después de trabajar en cooperativas artesanales y con los retornados del conflicto armado que vivían en Ixcán, Quiché, hubo un momento de la historia nacional que cambió su historia personal.

Fue el asesinato de monseñor Juan Gerardi en abril de 1998 que le hizo replantearse su vida. “Me cansó la violencia del país y decidí cambiar de carrera, me volví artista”, explicó.

En ese mismo año migró a Brooklyn y empezó a trabajar lavando platos en un restaurante en Manhattan.

A Estados Unidos se llevó los recuerdos de las visitas que hacía al artista y arquitecto Efraín Recinos. “Me interesó su técnica de mosaicos y creo que mi afinidad por eso nació ahí, después me enteré del trabajo de Fuster en La Habana (Cuba), Gaudí en Barcelona (España), Hundertwasser en Viena (Austria) y cuando llegué aquí conocí a Jim Powers e Isaiah Zagar, quien me enseñó la técnica del mosaico con vidrios”, menciona.

Tras esas experiencias, se encontró con algo muy usual en Nueva York: la basura.

“Los neoyorkinos tiran mucha basura y yo estoy inclinado al reciclaje y al arte con sentido social”, dijo.

Ahora, Pinto se ha dado a conocer como un “artivista”, el 95 por ciento de su trabajo es con materiales reciclados, tarjetas del tren, cerámica y vidrio.

Es parte de un colectivo de artistas llamado Brooklyn Recycle Proyect que ofrece a escuelas públicas y parques, piezas de artes con material reciclado.

También es miembro de un grupo multidisciplinario y multiétnico de artistas llamado Oye Studios. Eso fue lo que lo llevó a retratar en junio de este año a la senadora y representante por el distrito de Brooklyn, Alexandria Ocasio-Cortez.

“De joven nunca entendí a (Andy) Warhol y las celebridades, pero al principio del uso del material reciclado tuve que hacer las caras de gente que todo el mundo puede identificar como el Che Guevara, John Lennon y así”, explica.

Pero poco a poco, Pinto se ha ido separando de esa burbuja y lo que empezó siendo una especie de práctica, terminó siendo parte de su estilo y por eso ha llegado a ser reconocido.

Cuando retrató a Nelson Mandela, la familia del expresidente de Sudáfrica se reunió con él y le agradeció el homenaje al propulsor del derrocamiento del apartheid.

Como artista que es, vive en constante movimiento y creación. Su último retrato fue de Greta Thunberg, la joven ecologista de Suecia que le ha dado la vuelta al mundo al liderar una huelga escolar por la inacción de los gobiernos contra el cambio climático.

Thunberg le habla de frente a los líderes políticos más grandes del mundo y en agosto llegó a Nueva York para protestar frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Éste fue el momento en que Pinto decidió retratarla y según cuenta, la pieza ya la tiene empacada para entregársela.

¿Por qué ha decidido retratar a mujeres líderes de la política como Ocasio y Thunberg? Pinto responde en pocas palabras: “estar del lado de la igualdad no le hace mal a la Tierra”.

Ahora, este artista guatemalteco ha decidido emprender un nuevo proyecto y sus retratos han pasado de ser figuras humanas a figuras animales. “Estoy retratando Aves Migratorias, una paradoja perfecta para habar de migraciones en los Estados Unidos y establecer una posición política contra las políticas racistas del gobierno contemporáneo”.

SwansOnBroadway_72119 from chris fiore on Vimeo.