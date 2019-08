Migrante hondureño es rescatado por Patrulla Fronteriza cuando luchaba por no ahogarse

Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU. informó que el sábado 3 de agosto un agente de la Patrulla Fronteriza vigilaba en el sector Yuma, Arizona, cuando rescató al migrante.

El hondureño de 26 años luchaba por mantenerse a flote en el Canal Salinity en cercanías del condado de la calle 9.

La institución añade que el agente desplegó una bolsa de rescate y sacó al migrante del agua y los trasladó a un lugar seguro.

Luego de esto, el migrante se desplomó por el agotamiento, por lo que agentes informaron lo sucedido a los Servicios Médicos de Emergencia.

El hondureño fue trasladado hacia el Centro Médico Regional de Yuma, donde recibió atención y fue retirado al día siguiente y procesado por haber ingresado de manera ilegal a aquel país.

