Misión de altos funcionarios de Estados Unidos pospone visita a Guatemala debido a la situación del volcán Pacaya

La misión de funcionarios de Estados Unidos de la administración Joe Biden que arribarían a Guatemala este miércoles 24 de marzo pospuso su viaje debido a las condiciones que existen en el país derivado de la erupción del volcán Pacaya.

Juan González Román, asistente especial del presidente Biden y director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que sugería que la misión ya no llegaría a Guatemala.

González, quien encabezaba la misión del Gobierno de EE. UU., escribió: “Frustrado por Pacaya. Volveremos” y acompañó el mensaje de Twitter con una bandera de Guatemala.

Foiled by Pacaya. We will be back 🇬🇹

— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) March 24, 2021