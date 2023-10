Niño de padres guatemaltecos muere en Estados Unidos cuando un sospechoso de robo escapaba de la policía

El Departamento de Policía refirió que esa mañana personal fue desplazado por el robo de un vehículo. Unos minutos después recibieron otra llamada reportando el choque de dos automóviles. El sospechoso huía cuando chocó con el automóvil de la familia.

El sospechoso fue identificado como Marcus Antone Williams. Él fue arrestado bajos los cargos de robo y homicidio, entre otros.

En redes sociales se compartieron imágenes de los vehículos afectados.

#UPDATE: A very sad update to report as #Apopka police say a 7-year-old has died in a crash involving a fleeing car burglary suspect. https://t.co/f3FO1F9pCB #wftv pic.twitter.com/tCTPM55MnW

— WFTV Channel 9 (@WFTV) October 5, 2023