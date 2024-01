Planta avícola de Misisipi es responsabilizada por EE.UU. de la muerte de un migrante guatemalteco de 16 años

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la agencia del DOL encargada de la investigación, precisó este martes que la compañía no siguió los procedimientos de seguridad, a pesar de que un gerente supervisaba el área.

Específicamente la máquina no se desconectó de la energía de la máquina para evitar que se encendiera involuntariamente durante la limpieza.

“Mar-Jac Poultry es consciente de lo peligrosa que puede ser la maquinaria que utiliza cuando no existen normas de seguridad para evitar lesiones graves y la muerte”, dijo en un comunicado el administrador regional de OSHA en Atlanta (Georgia), Kurt Petermeyer.

La muerte de Pérez, oriundo de la aldea Tuimuca, en el municipio de Concepción Tutuapa, departamento de San Marcos (Guatemala) es la segunda que registra la compañía en poco más de dos años.

A Mississippi poultry processing plant’s disregard for safety standards has resulted in a second preventable death in 2 years when a 16-year-old sanitation worker was pulled into a machine. OSHA cited the employer for more than a dozen serious violations:https://t.co/RyvJSj7ssU

— U.S. Department of Labor (@USDOL) January 16, 2024