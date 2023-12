Reportan detención de secuestradores que transportaban a 46 guatemaltecos indocumentados en corredor Sonora-Arizona

Entre las personas que transportaban se encontraban 39 adultos y siete menores de edad. Además a los detenidos se les incautó la cantidad de 11 mil 950 pesos mexicanos (unos Q5,500), dos celulares e identificaciones falsificadas.

Fueron detenidos frente a las instalaciones del Puesto de Control Militar de Querobabi, Sonora. Al ser puestos a disposición, la autoridad competente les impuso prisión preventiva.

También la Procuraduría Federal de Delitos de Drogas (FEMDO) dio a conocer que capturó cuatro personas que en la capital de Hermosillo, Sonora por secuestro de migrantes. Estas se unen a otras capturas realizadas esta semana en el corredor fronterizo.

De acuerdo con el reporte fronterizo el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, fue por la cooperación de las autoridades mexicanas que lograron capturas a varios individuos.

“Resultó en el arresto de siete delincuentes que estaban extorsionando y secuestrando a migrantes en el corredor Sonora, México-Arizona. (Este es) otro peligro más al que se enfrentan los inmigrantes cuando deciden ignorar nuestras leyes”, expresó el jefe.

En el muro fronterizo cerca de Sasabe, Arizona, tuvieron que se evacuados los trabajadores humanitarios que atienden migrantes y un equipo de construcción debido a un tiroteo. Los evacuados detallaron que escucharon disparos.

El Arizona Daily Star reportó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvo al sospechoso y este entregó su arma. Además que algunos agentes también tuvieron que evacuar el área.

El reporte fronterizo además señala que a finales de noviembre y principios de diciembre se realizaron 17 mil 500 detenciones, pero en la semana siguiente fueron 18 mil 900.

Esta semana se capturaron cerca de 10 mil inmigrantes cada día, sin contabilizar a los que evadieron a la Patrulla Fronteriza con la ayuda de contrabandistas.

12/8: Collaborative efforts between USBP & GOM resulted in the arrest of seven criminals that had been extorting from & kidnapping migrants within the Sonora/Arizona Corridor. Yet another danger that migrants face when they choose to ignore our laws.

@USBPChiefYUM pic.twitter.com/Mgb3bJGh0D

— Chief Jason Owens (@USBPChief) December 15, 2023