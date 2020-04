Sube a 38 los migrantes guatemaltecos fallecidos por coronavirus en el extranjero

En Estados Unidos han muerto 37 guatemaltecos y uno se registró en Ecuador. Además, hay 55 infectados en el extranjero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En una semana la cantidad de guatemaltecos muertos por coronavirus en el extranjero aumentó a 38, y la situación es compleja debido a que el proceso de desinfección de los cadáveres demora para la repatriación.

Desde la semana pasada y hasta el 13 de abril, la Cancillería guatemalteca registró 21 fallecimientos de guatemaltecos en el extranjero, pero nueve días después los decesos se incrementaron en 80 por ciento, una cifra que expone la vulnerabilidad de los migrantes en EE. UU., epicentro de los casos durante la pandemia.

Los datos revelados por el Ministerio de Relaciones Exteriores determinaron la semana pasada que la mitad de los decesos de guatemaltecos en Estados Unidos -18- por coronavirus han ocurrido en Nueva York.

El número de personas de origen guatemalteco que radica en EE. UU. se estimó en un millón 444 mil, según un estudio publicado recientemente por el Centro de Investigación Pew (PRC, en inglés) y que corresponde a datos de la Oficina Nacional del Censo 2017 de aquel país.

Ese estudio expuso indicadores de pobreza para los migrantes en EE. UU., y aunque todos van al norte en busca del “sueño americano”, uno de cada cuatro vive en pobreza en el sistema estadounidense.

La embestida del covid-19 no queda ahí, pues la Cancillería reveló datos de contagiados y expuso que hay 55 guatemaltecos infectados en el extranjero.

La base de datos oficial de las autoridades registra 46 contagiados en EE. UU., seis casos en Francia, uno en España, uno en México, y uno en República Dominicana.

Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar, explicó que la cifra de infectados está alejada de la realidad. “Sin duda alguna hay un subregistro de los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos porque sus casos no salen a luz pública. Los connacionales se mantienen en el anonimato por la persecución, discriminación y amenaza a la deportación”, indicó.

Roldán reiteró que el subregistro de los casos de guatemaltecos infectados por coronavirus es tendencia debido a que los migrantes se mantienen ocultos de las autoridades estadounidenses.

Hace 22 días, Axel Portillo se confinó en su apartamento en la ciudad de Connecticut, donde vive desde hace dos años y medio. Su aislamiento se debe a que el 1 de abril confirmó que se contagió de coronavirus.

“Me contagié a finales de marzo muy probablemente en mi trabajo -labora en remodelación de viviendas-. Los síntomas comenzaron el 1 de abril y empecé a aislarme porque estaba fuerte el tema del coronavirus. El 3 de abril, luego de unos exámenes, me confirmaron que estoy infectado de covid-19 y todo cambió para mí”, expuso Axel.

Quizá su caso aún no lo conoce la Cancillería de Guatemala porque acudió a un hospital y luego de la prueba prefirió sobrellevar la enfermedad en su apartamento.

“Estando en cuarentena acá encerrado me evito salir y que las autoridades me deporten, es uno de los temores junto a esta enfermedad. Llevo encerrado acá más de tres semanas y no he salido, mi papá y amigos me vienen a dejar comida y en mi apartamento he pasado las fiebres altas y dolores de cabeza intensos, y lo peor, la fatiga pulmonar”, indicó.

Axel recibió la llamada del médico el viernes pasado y el diagnóstico fue que está superando al coronavirus.

“Es una situación difícil porque me arrepentí de enfermarme de covid-19 en EE. UU. porque si muero, prefiero que sea en Guatemala y no acá en un lugar de desconocidos”, lamentó.

Las fiebres y dolores de cabeza disminuyeron, pero estará en cuarentena unos día más y cuando esté recuperado decidirá si continúa en ese país o regresa a Guatemala.

Protocolos y repatriación

“Tenemos información de que los familiares de los 18 guatemaltecos fallecidos por coronavirus en Nueva York están contactando al Ministerio de Relaciones Exteriores para ver qué se hace con los cuerpos. Se está buscando la manera de repatriación, pero con las condiciones actuales es complicado”, expuso Roldán.

El canciller Pedro Brolo, luego de salir de una citación en el Congreso de la República, confirmó que llegaron algunas solicitudes para repatriar cadáveres de guatemaltecos que murieron por el virus en EE. UU.

“Nuestra protección consular establece un fondo de repatriación de los fallecidos. En algunos casos podrían venir cremados y otros en ataúd. Tenemos a través de la red consular un fondo de apoyo”, aseguró el canciller.

El jefe del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Manuel Sagastume, explicó que los protocolos de repatriación establecen que, si el cadáver llega al país en un ataúd, “esa caja debe venir desinfectada” para evitar algún contagio.

Sagastume enfatizó en que el entierro de los cadáveres repatriados sigue el protocolo de inmediatez y sin aglomeraciones para evitar contagios. “El cadáver cuando llega al aeropuerto se va directo al cementerio”, sentenció.