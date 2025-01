Testimonios revelan el temor de migrantes ante las políticas del presidente Donald Trump

La comunidad migrante teme que al igual que en el primer mandato del presidente Donald Trump (2017-2021), se hagan redadas masivas en las calles y empresas para detener a los indocumentados y separarlos de sus familias. Ante ese panorama, algunos migrantes que no han solventado sus situación legal en aquel país, prefieren retornar a sus países de origen antes de ser encarcelados y deportados.

Trump tomará posesión el próximo 20 de enero, y desde la contienda electoral ha prometido endurecer las políticas migratorias para regular el flujo de indocumentados a Estados Unidos.

Entre sus planes se encuentran, crear un nuevo paquete de políticas migratorias para reforzar las fronteras, terminar el muro entre México y Estados Unidos, crear campos de detención de indocumentados y expulsar a 11 millones de migrantes.

También amenazó con imponer aranceles hasta del 100 % a México si no frena la "llegada de criminales y drogas" a EE.UU. En sus discursos ha ofrecido desplegar al ejército estadounidense, tanto a la zona fronteriza como en el interior del país norteamericano.

Sin retorno

Carlos, es originario de Chimaltenango y migró ilegalmente a Estados Unidos en 1991, pues deseaba obtener una mejor vida para su esposa y su hija que tenía 3 años.

Desde que llegó a California se desenvolvió en restaurantes, trabajos agrícolas y en la construcción, lo que le permitió enviar dinero a sus familiares en Guatemala.

Con el paso del tiempo, consiguió otra pareja, con la que procreó otro hijo y eso lo mantuvo en Estados Unidos.

Ahora teme que durante el gobierno de Donald Trump, que asume el 20 de enero próximo, empiecen redadas masivas, como ya ocurrió en el primer mandato.

"Tenemos miedo de que lleguen a nuestro trabajo y nos agarren y nos manden a Guatemala. Si eso pasa perdemos lo poco o mucho que hemos logrado acá. Yo no me quiero arriesgar a eso y por eso voy a regresar a Guatemala", comentó.

Afirmó que está arreglando algunos asuntos en Estados Unidos y que ya compró su boleto aéreo hacia Guatemala.

"Viajo el 19 de enero. Es prácticamente un viaje sin retorno porque no creo que pueda volver a entrar a Estados Unidos. Todavía no tengo claro qué voy a hacer en Guatemala y tengo que arreglar todavía cosas como dónde voy a vivir, pero prefiero eso a una deportación o que me pase mucho tiempo en la cárcel", añadió.

Reconoció que es una decisión dura, que muchas personas le han dicho que espere y que vea qué ocurre con la nueva administración, pero él no se quiere arriesgar y por eso regresará a Guatemala.

"Lo que más me duele es dejar a mi hijo, pero a veces toca tomar estas decisiones”, concluyó Carlos.

Durante las redadas masivas efectuadas en el primer mandato de Donal Trump, muchos migrantes no tuvieron oportunidad de despedirse de sus familiares y fueron llevados a los centros de detención.

Universitarios

Otro de los casos es el de los hermanos José y Clara, de 21 y 23 años respectivamente, quienes vivían en el norte de California.

Ellos dicen que viajaron a Estados Unidos desde que eran niños, pues tenían visa y visitaban a familiares en Nuevo México.

"Cuando yo tenía 8 o 9 años mi papá dijo que se iba a ir a trabajar allá a Estados Unidos. Entró con su visa y se quedó allá trabajando. Antes de que se nos venciera la visa mis padres decidieron que todos nos fuéramos a vivir allá y así fue", contó Clara.

José mencionó que allá hicieron todos su vida. Sus papás trabajaron en varias áreas y ellos estudiaron hasta graduarse de High School.

Ambos contaron que a finales de diciembre de 2024 sus padres les dijeron que temían que las oportunidades en universidades de Estados fueran menores o que los llamados Dreamers fueran expulsados de las casas de estudios, que hubiera deportaciones o se cerraran oportunidades laborales al finalizar los estudios.

Fue por ello que tomaron la decisión de que los dos jóvenes regresaran a Guatemala y empezaran carreras universitarias en el país.

A mediados de diciembre los dos hermanos llegaron a Guatemala. Se instalaron en la casa familiar que tenían en la capital y desde allí esperan iniciar una nueva vida, alejados de sus padres.

"Es duro porque mis papás se quedaron allá. Ellos nos van a apoyar con el pago de la universidad acá y esperamos que en algún momento podamos estar juntos otra vez", comentó Clara.

Temor de regresar

Estados Unidos expulsó a más de 59 mil personas de ese país durante 2024 y algunos dudan intentar viajar de nuevo por temor a las promesas antimigrantes del presidente Trump.

"Es la segunda vez que me deportan y voy a quedarme en mi pueblo y tratar de trabajar ahí. Me da miedo intentar llegar otra vez porque dicen que Trump trae ideas de deportar más gente", dijo a EFE Andrés Gómez, un migrante de 23 años deportado este viernes.

Gómez, originario de Nentón, Huehuetenango, llegó junto a otro grupo de unos 100 guatemaltecos, desde Alexandría, Virginia en uno de los últimos cinco vuelos de deportación enviados por el Gobierno de Joe Biden en 2024.