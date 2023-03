Tragedia en Nueva York: Familia guatemalteca, de 5 integrantes, muere luego que un incendio arrasó su vivienda en Spring Valley

El reporte oficial detalla que las víctimas son todas guatemaltecas y son tres adultos y dos menores de edad, entre ellos un niño de 4 años, pero las identidades no han sido reveladas.

Oficialmente no se han dado a conocer los nombres de las víctimas, pero el pasado domingo 5 de marzo pobladores de esa comunidad hicieron una vigilia y recaudación de fondos para los familiares de los guatemaltecos y fueron identificados como Anastacio Díaz, María González, Rudy Climaco, Darwin Climaco y Carlos Interiano.

Se menciona que estas personas son originarias de Jocotán, Chiquimula.

Chris Kear, coordinador del Departamento de Bomberos del Condado de Rockland, dijo a medios de comunicación que tres de las víctimas habían sido halladas en el segundo piso del inmueble, mientras que otras dos en el primer piso.

Agregaron que creen que estas dos personas halladas en el primer piso quedaron allí debido al colapso de la estructura.

Devastating day in Rockland, today we attended a vigil for those who tragically perished in yesterday's fire in Spring Valley. Please join us in praying for the families of those who lost their loved ones. pic.twitter.com/Vy5KYtKIZG

— Ismini Svensson (@IsminiSvensson) March 6, 2023