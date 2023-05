Tragedia en Nuevo León: abren juicio contra jefe de Migración mexicano por muerte de 40 migrantes en incendio

Un juez mexicano decidió abrir juicio contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM) por su responsabilidad en el incendio en un centro migratorio del Gobierno mexicano en la fronteriza Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

“Estoy vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso. Me sigo acogiendo a la garantía constitucional”, dijo el funcionario a la salida de la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.