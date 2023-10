PNC reporta la captura de 12 manifestantes por extorsionar en los bloqueos

Las capturas que reporta la PNC se registraron en la capital, Escuintla, Santa Rosa, Sacatepéquez y Chimaltenango.

El subdirector de Operaciones de la PNC, David Boteo, aseguró que al medio día de este lunes 9 de octubre se ha detectado que hay varios delincuentes infiltrados en las manifestaciones, aunque son casos aislados y no hay una estructura criminal detrás de ellos. Sin embargo, son los que incitan a cerrar negocios y que buscan la manera de sacar provecho de los bloqueos, dijo Boteo.

Sin denuncias

Boteo afirmó que las capturas se han logrado mediante las denuncias ciudadanas. Sin embargo, cuando llegan al lugar los manifestantes denuncian quienes son los que efectúan los cobros ilícitos e incluso las mismas víctimas, pero no quieren acudir a los tribunales para adherirse y presentar una denuncia formal, por lo que los señalados son consignados por vandalismo.

“Cobraban diferentes cantidades para dejar pasar a las personas, pero no será demostrable ante los tribunales porque no hay una víctima que respalde la denuncia. Al llegar al lugar ninguna persona quiere denunciar el hecho, se ha tratado de convencer a las personas que les han cobrado, pero se rehúsan y entonces no los podemos consignar por extorsión”, afirma Boteo.

“En Sacatepéquez se localizó a personas que ingerían licor y que le cobraban a los motoristas para que pasaran, por lo que se procedió a su consignación en flagrancia”, dijo la autoridad policial.

Motoristas

El jefe policial destacó que ya identificaron caravanas de motoristas que son los que buscan cometer actos vandálicos y que han amenazado a los comerciantes para que cierren sus negocios.

“Hay una caravana que limitó el paso a un sacerdote que buscaba escapar después de ser señalado de pasar por la fuerza en un bloqueo, se tomó la denuncia de oficio porque estas personas ocasionaron daños al vehículo”, aseveró.

Agregó que para evitar estos delitos se desplegó personal policial en motocicletas para una mejor movilización.