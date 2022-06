Alejandro Giammattei afirma en EE. UU. que Guatemala respeta la vida y arremete de nuevo contra la CIDH

Giammattei indicó que la situación actual del país en materia de Derechos Humanos y combate a la corrupción no corresponde y es contraria a los supuestos previstos en la acción de la CIDH.

Durante su intervención, el mandatario señaló que se envió una nota para que Guatemala recibiera una delegación de la OEA para vigilar el cumplimiento de los Derechos Humanos, lo cual calificó como “extorsión” y “amenaza”.

Este miércoles, el mandatario Giammattei participó en la Cumbre Anual Internacional de Libertad Religiosa, en Washington, donde volvió a arremeter contra la CIDH y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El presidente argumentó que las acciones tomadas por la CIDH contra Guatemala se deben a políticas que su Gobierno ha tomado para la “protección de la vida”, con relación a su postura de rechazo al aborto.

Lea más: Giammattei arremete contra funcionarios de EE. UU. y los señala de querer desestabilizar al país

“Guatemala es un país pequeño. Somos un país de fe. La mayoría practicamos una religión. Ayer fui a la OEA a protestar porque fuimos agregados en el listado de países violadores de Derechos Humanos”, indicó.

“Yo soy violador de Derechos Humanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua porque firmé el Consenso de Ginebra y porque tenemos una política que defiende la vida. Que me pongan donde quieran, pero en Guatemala se va a respetar la vida”, afirmó Giammattei.

“No solo la CIDH nos condenó por firmar el Consenso de Ginebra, sino también el Departamento de Estado de EE. UU. Nos comparan con un régimen como Corea del Norte. No estoy tan gordo como el presidente de Corea, pero a eso han llegado”, criticó el mandatario.

Lea más: CIDH expresa preocupación por “persecución” contra jueces y exfiscales e insta a respetar la independencia judicial

Giammattei añadió: “Hay personas orando para que podamos derrotar a los que utilizan perversamente la normativa internacional y que condenan a nuestro Estado por no aceptar el aborto como una forma de vida”.

“Si me van a decir dictador por promover la vida, o violador de Derechos Humanos por proteger la vida, soy violador de Derechos Humanos”, aseguró.

“Y si me van a decir en el Departamento de Estado que soy un presidente fuera de contexto, porque no me gusta la realidad del mundo, no me gusta la realidad del mundo”, finalizó el presidente guatemalteco.

.