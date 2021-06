Alejandro Giammattei y Kamala Harris sostienen su primer encuentro y hablan de migración y prosperidad

Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, durante su visita a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, recibió este lunes 7 de junio en el Palacio Nacional de la Cultura, a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para una reunión en la que abordarán la migración ilegal y otros temas.

Lea también Visita de vicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris genera expectativas César Armando Pérez Marroquín 7 de junio de 2021 a las 05:00h

La funcionaria llegó a la sede del gobierno guatemalteco en donde ellos y sus equipos sostendrán varias reuniones.

En la bienvenida, el presidente Giammattei se dirigió a la funcionaria de EE. UU. en inglés, y dijo que era para brindarte la mejor recepción aquí en Guatemala.

“Muchas gracias por su visita, para nosotros es muy importante tenerla aquí, porque significa que Guatemala y Estados Unidos pueden trabajar como socios, con objetivos comunes y que ese tipo de objetivos son combate al narcotráfico, migración y lucha contra la corrupción y la necesidad de construir muros de prosperidad, especialmente en los departamentos están cerca de la frontera con México y consideramos que en eso podemos trabajar juntos”.

El mandatario expresó que Guatemala está en la búsqueda de puntos en común “para que podamos trabajar juntos. Desde ya le ofrezco la mejor relación histórica que puede haber entre Estados Unidos y Guatemala, en donde encontrará un país que desea cooperar, un país que desea unir esfuerzos, un país que, como usted lo habrá podido ya saber, es un país de oportunidades, todavía”, citó Giammattei.

Añadió que con la construcción de esas oportunidades es lo que va a ser posible que “no perdamos ese bono demográfico, los jóvenes que se nos quieren ir, sino que generemos en Guatemala las condiciones para que puedan encontrar aquí la esperanza que hoy por hoy no tienen, producto de muchos años de atraso en tratar de hacer una transformación económica de este país que incluía a todas la gente, que incluye a los a las comunidades rurales, que es en donde mayor pobreza hay”.

Citó que en esos lugares es donde coinciden exactamente con los pueblos indígenas, pueblos originarios y que por eso deben enfocarse en su desarrollo, para que “podamos contar con un país que no sólo macroeconómicamente es estable, no sólo macroeconómicamente llena las expectativas muy por arriba del resto de la región, con la forma en que hemos venido trabajando, pero nos hace falta crear esa en la mente de los guatemaltecos esa posibilidad de generar la esperanza de que es aquí en donde tienen que luchar por construir el país y no luchar por arriesgar su vida a ir a otros países como los Estados Unidos”.

“Así que muchísimas gracias. Sea usted cordialmente bienvenida a nuestro a nuestro Palacio de Gobierno, en donde ese símbolo que tiene en medio marca el kilómetro cero, desde aquí se principia a contar los kilómetros y quisimos recibirla aquí, en el kilómetro cero, porque tenemos muchos kilómetros que recorrer para la prosperidad de nuestra gente y para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bienvenida, señora vicepresidenta”, concluyó Giammattei.

Kamala Harris

La vicepresidenta Harris dijo que tenía muchas ganas de este viaje y recordó que han tenido muchas conversaciones, pero que era bueno ver a Giammattei en persona y que deseaba tener la conversación que estamos teniendo, pues hay mucho trabajo que pueden hacer juntos y la reunión de hoy es una continuación del potencial de ese trabajo.

Agradeció la cálida bienvenida y por el saludo de anoche cuando llegaron a Guatemala.

“Señor presidente, estoy muy orgullosa de que este sea mi primer viaje al extranjero como vicepresidente de los Estados Unidos y este es un reflejo de la prioridad que el presidente -Joe Bieden- y yo le hemos dado a esta región de nuestro mundo”, dijo Harris.

Agregó, “somos vecinos y la posición de Estados Unidos es que luego estamos interconectados, compartimos lazos familiares, compartimos lazos que son históricos y es importante que al embarcarnos en una nueva era, reconozcamos el significado y la importancia de esta relación como vecinos”.

“También creemos que el mundo está más que nunca, obviamente, interconectado e interdependiente y hay muchos problemas que lo han dejado claro, incluida la más reciente la pandemia de covid-19”, dijo la vicepresidenta Harris a Giammattei.

Refirió que “es de nuestro interés colectivo que trabajemos juntos donde podamos encontrar la posibilidad de resolver problemas que son de larga data, problemas que se basan en las raíces y se han manifestado en términos de factores agudos”.

“También creemos que compartimos un interés en términos de Estados Unidos, sabiendo que nuestra seguridad y prosperidad depende de lo que suceda en el exterior. Tenemos claro que tenemos la responsabilidad entonces de interactuar, cooperar y trabajar con nuestros aliados y nuestros amigos alrededor del mundo”, expresó la vicemandataria.

Comentó que cuando ella regrese a Estados Unidos, el presidente Biden realizará su primer viaje internacional y eso es un reflejo nuevamente de la prioridad de esa administración de establecer y restablecer las relaciones con sus aliados en todo el mundo.

“Por eso estoy hoy en Guatemala para discutir un avance de nuestras prioridades compartidas, la más importante entre las que usted ha mencionado, es abordar la migración y desde esta región en particular”, dijo la funcionaria de Estados Unidos.

“Señor Presidente usted y yo hemos hablado del orgullo que tiene el pueblo guatemalteco de su país, de su casa, en sus comunidades, hemos hablado de los estudiantes que recién comienzan su educación acá y quieren seguir con su educación acá, los emprendedores que fueron construyendo negocios y están comprometidos con la innovación y el ingenio en varios niveles. Hemos hablado de los agricultores que están alimentando a sus vecinos y alimentando a sus vecinos dentro y fuera del país y por lo tanto, la importancia de eso como parte de la base económica de este país, pero también en función de lo que hace en términos de lo que están contribuyendo al mundo y dando al mundo.”, mencionó Harris.

“Para mí es claro, como para ustedes, que Guatemala es un país con recursos increíbles históricamente y en la actualidad, pero hay un trabajo que podemos hacer juntos para hacer crecer la capacidad de esos recursos y llegar a la gente”, agregó la funcionaria.

Harris también señalo que “La mayoría de la gente no quiere salir de casa. Lo sé y creo eso. La mayoría de la gente no quiere salir del lugar donde creció su abuela, el lugar donde rezaron, el lugar donde su idioma se habla, donde la cultura es familiar y cuando se van, generalmente tiene que ver con una de esas dos razones o porque están huyendo de alguna cosa que los daña, o porque simplemente no pueden satisfacer sus necesidades básicas quedándose en casa, no pueden simplemente satisfacer las necesidades que tienen para criar a sus hijos quedándose en casa”.

La esperanza

Harris dijo que el segundo punto que se ha señalado cada vez que han, incluido este lunes, es el significado de la esperanza. “La capacidad que tenemos como líderes para darle a la gente un sentido de esperanza de que la ayuda está en camino y para luego seguir entendiendo que la esperanza no existe por sí misma, debe ir acompañada de relaciones de confianza, debe ir acompañada de resultados tangibles, en términos de lo que hacemos como líderes para convencer a la gente de que hay una razón para tener esperanzas sobre su futuro y el futuro de sus hijos”.

“Así que con ese espíritu estamos hoy aquí y les agradezco esta cálida bienvenida y espero con interés nuestras conversaciones. Espero trabajar juntos de una manera tangible para traer un beneficio a nuestros dos países”, concluyó Harris.