Alianza oficialista apostaría por agilizar la elección de Cortes

Desde 2019 el Congreso no ha hecho la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelación. Por mandato constitucional se agenda cada semana durante las sesiones ordinarias pero la falta de asistencia de los diputados obliga a levantar la sesión cada vez que se debe discutir ese punto.

La derrota de Manuel Conde en las elecciones presidenciales podría cambiar la inercia y agilizar los acuerdos para renovar las Cortes, al menos esa es la lectura analítica de Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo, que coincide con la opinión de José Manuel Martínez, secretario de la organización Alianza por las Reformas.

“Para nadie es un secreto que hay muchos intereses políticos en esas designaciones, entonces, con las pocas cuotas de poder que le quedan al Ejecutivo, va a querer elegir las Cortes en este periodo donde todavía podría tener poder dentro del Congreso”, explicó Valverth.

Todo apuntaría a que la alianza oficialista se estaría reactivando para asegurar poderío y control dentro del OJ, considera Martínez. “Según lo que se escucha de algunas personas que tienen acercamiento en el Legislativo, es que habrá un intento por elegir a las Cortes en esta legislatura, como una forma de asegurar una cuota de impunidad de cara a un eventual cambio de aires políticos”.

Por ahora el Congreso se encuentra en receso y reactivará su último periodo de sesiones ordinarias el 1 de agosto próximo.

En un escenario en que los diputados concreten la elección de las Cortes, estos estarían en el cargo hasta octubre de 2024, pero con ello la actual alianza oficialista se garantiza la elección de magistrados en un momento en que tienen mayoría dentro del Congreso.

Aunque estos eventuales nuevos magistrados tan solo estarían un año en el puesto, si se concreta la elección, serían los mismos que integren las comisiones de postulación para la elección de la siguiente magistratura judicial. Esto, según la opinión de los expertos, podría representar una ventaja.

Dos escenarios legislativos

La forma en que se definan las elecciones presidenciales en segunda vuelta será clave para entender el futuro de las dinámicas parlamentarias. Por ahora son dos escenarios los más probables.

El primero sería un Congreso con la victoria de Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), partido político que a decir de los analistas tienen experiencia en negociaciones y le resultaría más fácil consolidar alianzas.

“La UNE es parte de la alianza, y esto nos permite inferir que pudiera controlar de mejor forma o tener un Congreso mucho más dócil”, explicó Valverth.

El segundo escenario sería un Organismo Legislativo con la victoria de Bernardo Arévalo, de Movimiento Semilla. “Acá la situación se complica un poco porque tendrían que existir algunas negociaciones para tener una mayoría, o al menos un Congreso que no le complique la labor o se la entrampe para que la agenda no prospere”, añadió Valverth.

Según la lectura del Observatorio Legislativo, el eventual gobierno de la UNE podría tener las cosas un tanto más simples que Semilla, pero ninguna de estas dos bancadas podría trabajar en solitario porque no tienen los escaños suficientes, por lo que ambos van a requerir el respaldo del resto de bloques para la aprobación de leyes, medidas de excepción y aprobaciones presupuestarias. Esto podría cambiar la dinámica de alianzas que se ha visto en la actual legislatura, dominada por el partido oficial Vamos.

Alianza auténtica

Las alianzas políticas son necesarias, a consideración de María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien destacó como se necesitará sentido de unidad en un futuro congreso, ahora dividido en 17 bancadas, dos menos de las que actualmente lo integra.

“Yo creo que es bien difícil pensar que no van a haber alianzas, porque no van a poder gobernar; acá hablamos de alianzas para pasar leyes, lo que vemos son bancadas de oposición bastante fuertes que van a estar, además de diputados que ya tienen bastante experiencia”, dijo Aceña.

Este tipo de acuerdos, a palabras de Aceña, no deben de ser vistas como negociaciones opacas, ya que las verdaderas alianzas deberían de enfocarse en conseguir el bien común: “estamos hablando de negociaciones políticas genuinas, que se deberían de ver en el Congreso, impulsando y aprobando iniciativas, pero está bastante desafiante, porque están muy quebrados los diferentes bloques”.

Martínez considera que el futuro del Congreso dependerá de auténtica voluntad política, “será un escenario complejo para impulsar cambios; sin embargo, crece bastante el bloque Semilla, y otros que habían sido oposición disminuyen”.

Debido a esto se reafirma la posible intención del oficialismo y sus aliados de poder concretar la elección de la Cortes antes que termine la actual legislatura. “Hoy sí que les conviene elegir Cortes, para asegurar una cuota de poder. La CSJ, en términos densos, sigue aliada a estos grupos pro impunidad y corrupción”, concluyó.

Estrategia compleja

De momento ningún diputado, integrante de la alianza o de la oposición, se ha manifestado directamente ante los rumores del pasillo legislativo que apuntan a una próxima elección de magistrados de la CSJ.

Para el diputado Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, si la alianza oficialista buscará acelerar la elección de Cortes en las próximas semanas se podría plantear un escenario complejo, ya que el modelo de elección que fijó la Corte de Constitucionalidad (CC) para hacerlo es complejo.

“Sería una medida desesperada y complicada, donde creo que a demás se suma otro actor, que es el pueblo de Guatemala que se suma las decisiones que finalmente se tomen, pero también es complejo por la sentencia. Si hubiera habido voluntad para hacerlo probablemente ahorita estaríamos terminando con la elección”, apuntó Pérez.

Pero la alianza, a consideración del diputado Pérez, podría también olvidar el procedimiento que ordena la CC, “estarían negociando lo que sostiene su modelo que es la impunidad, en realidad la CSJ ha sido bastante aliada del oficialismo aunque finalmente se llegó a un límite que fue defender la democracia con base a sus últimas resoluciones”.

Para Hellen Ajcip, presidenta de la Comisión de Reformas al Sector Justicia y jefa del bloque Visión con Valores (Viva), explicó que al momento no existe ninguna comunicación que confirme o descarte el rumor de la elección de Cortes,”estamos en una zozobra porque el Congreso se encuentra en un periodo de receso y no hemos tenido ningún tipo de reunión como bancada o jefes de bloque, entonces si me toma por sorpresa esta noticia”.

La congresista considera que si sería viable hacer la elección, aclarando que los electos estarían en el cargo por cuestión de meses, pero también reconoce que el modelo de elección que ordena la CC hace compleja la tarea,”lo correcto sería pedir una ampliación de lo que la Corte envió, ese mecanismo es tardado y no da celeridad, antes de todo lo correcto sería retomar la elección con el sistema que teníamos y no el actual por el tiempo de nominación de cada postulante”.

El futuro Congreso

Para la décima legislatura que comenzará el 14 de enero de 2024, los 160 diputados del Congreso de la República estarán representando 17 bancadas, dos menos que en la actual.