Algunas bancadas no dan su apoyo a la medida de excepción decretada por Bernardo Arévalo, exponen que no tienen la información necesaria sobre el contenido.

El Congreso de la República convocó para el jueves 11 de julio a los diputados para conocer el estado de calamidad emitido por el Ejecutivo. Con la medida se quiere atender las emergencias ocasionadas por las lluvias.

De aprobarse, el Gobierno contará con herramientas para “implementar acciones a escala nacional, regional, departamental, municipal y local para prevenir, mitigar y atender daños derivados de las lluvias”, se lee en el decreto. Pero también limita el derecho de libre locomoción y circulación de vehículos en zonas que han sido afectadas.

De acuerdo con dos expertos en infraestructura, gestión de riesgos y desastres naturales, el Ejecutivo pudo haber utilizado otras opciones.

Esta es la segunda ocasión en que la administración de Bernardo Arévalo solicita un estado de calamidad. El primero fue presentado en abril pasado, y buscaba atender la crisis ambiental derivada de incendios forestales, pero fue improbado por los diputados.

No ayuda

Alejandro Maldonado, ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), explicó que la medida adoptada por el Ejecutivo no fue creada para atender ese tipo de escenarios. “Esto hace que su aporte a una emergencia de este tipo no sea significativo”, resumió.

Agregó: “El estado de calamidad es un estado de excepción contemplado en la legislación guatemalteca, pero que no es específico ni fue creado para desastres. No necesariamente se adapta y se acopla a las necesidades que puedan tener las instituciones”.

Para el ex secretario ejecutivo de Conred, la institución podría trabajar en una emergencia sin tener que contar con un estado de calamidad. Principalmente, porque la ley de la institución emite una serie de lineamientos al respecto. Recordó que la institución tiene un fondo económico que puede ser utilizado, de ser necesario.

“Conred tiene un fondo nacional permanente para la reducción de desastres, ese fondo no está amarrado ni sujeto a ninguna condición específica o especial como un estado de calamidad para que el fondo pueda cumplir con su misión”, reiteró.

Ley antigua

“El gobierno actual creo que previamente pudo haber hecho muy poco, porque los problemas ya son muy grandes y de fondo. También el cambio climático hace mucho daño, las estructuras no están en capacidad para recibir la cantidad de agua; quizá cae la misma cantidad de agua, pero en menos tiempo, y se requieren tuberías más grandes”.

A diferencia de Maldonado, Callejas sí cree que el estado de calamidad le permitiría un mejor campo de acción al gobierno.

“Yo creería que el Gobierno tiene muy pocas opciones para actuar rápido, porque la Ley de Compras y la forma como está el presupuesto es muy rígida. Aunque tengan dinero, no pueden disponer rápido de ello”, refirió.

Descartó que Conred pueda, por sí sola, responder a la emergencia, pero ante la negativa del Congreso, piensa que el Ejecutivo debe tener soluciones para mediano y largo plazo, porque las únicas opciones llevarán aproximadamente seis meses.

“Conred no es un ente ejecutor; no tendrá la capacidad ni recursos. No es una alternativa. La alternativa serían procesos de licitación, conseguir las partidas presupuestarias con modificaciones al presupuesto, pero sería más largo”, enfatizó.

Sin apoyo

Las fuerzas dentro del Congreso parecen no ser las mejores para ratificar el estado de calamidad. Incluso el bloque oficialista reconoce que hay apatía de buena parte de diputados.

El proceso que tiene el Ejecutivo es que se conozca en tres sesiones continuas —jueves, viernes y sábado— o bien mediante urgencia nacional, pero necesitaría el apoyo de 107 legisladores.

Bancadas que son clave y una bisagra en el Legislativo analizan la medida, incluida las de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Cabal.

Adim Maldonado, jefe de bancada de la UNE, no quiso responder. Por su parte, Luis Aguirre, jefe de bloque de Cabal, explicó que buscaron acercamientos con funcionarios del Ejecutivo para comprender la medida, sin éxito. “Citamos a los ministros para que nos expliquen, y no vinieron; al parecer, no les interesa”, manifestó.

La bancada de Cabal analiza si apoyará la ratificación, porque han visto aparentes errores en el documento.

En un escenario similar se encuentra el bloque de Valor, quien dijo por medio de su jefe de bancada, Élmer Palencia, que siguen a la espera de tener más información de cómo se responderá a la emergencia.

“Los ministros se excusaron, y por esa razón todavía tenemos que hacer una reunión a lo interno de la bancada, pero el Ejecutivo perdió una oportunidad para explicarnos cuáles son las razones y justificaciones para ese estado de calamidad, así como qué proyectos harán”, sentenció.

El bloque de Vamos también solicitó informes a la Conred, para conocer la situación nacional y la atención a la emergencia. Aún analizan su apoyo.

Desde el lado oficialista, Samuel Pérez dijo que la búsqueda de aval entre los bloques es liderada por el Ejecutivo. Pero reconoce que han visto apatía entre diputados de otras bancadas.

“En realidad, es el Ejecutivo quien se está encargado de eso, pero yo veo que hay desinterés de varios bloques legislativos. Parecieran no entender la emergencia y atender la crisis”, expresó.