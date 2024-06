Bernardo Arévalo, cumple este viernes 14 de junio cinco meses en la Presidencia. Son 158 días al frente del Ejecutivo, de los cuales hasta ahora ha pasado 18 días en el exterior.

Los viajes del mandatario han estado marcados por la coyuntura nacional, entre renuncias de ministros, denuncias ante el Ministerio Público, discusión de la ampliación del presupuesto nacional y la nulidad del contrato de APM Terminals — antes conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) — o como explica el analista político Renzo Rosal, “llena de pequeños incendios que alteran la agenda del Ejecutivo”.

El siguiente viaje de Arévalo sería de ocho días. El destino, Europa, donde ya estuvo en febrero pasado. Esta vez, el presidente participaría en la conferencia para la paz de Ucrania, y que se llevaría a cabo en Ginebra, Suiza.

Además, se reuniría con el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano, Italia. Los temas por abordar, según la Cancillería, serían generales y de la agenda internacional como la paz, la migración y el medio ambiente. Además, aprovecharían a invitarlo a venir al país.

Con este viaje Arévalo de León hubiera sumado su quinta salida al extranjero. Los primeros dos viajes fueron a varios países de Europa y a Washington, Estados Unidos.

Arévalo estaría fuera del país del 14 al 21 de junio, sin embargo, en una conferencia de prensa en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) este 13 de junio, dejó en suspenso el periplo por la coyuntura judicial que se vive ante el posible cierre de operaciones de APM Terminals — antes conocido como Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) —.

Para el analista político Renzo Rosal, sobre los viajes, “en política no hay tiempos buenos ni malos. Los tiempos políticos tienen otra naturaleza y por ello, especialmente en un país con alto nivel de fragilidades políticas y sociales, vivimos en una suerte de constantes cambios”.

“El asunto es que este tipo de viajes al exterior no se organizan de un día para otro, sino que obedecen a planificaciones, pero más que esto, deben responder a cuál es la viabilidad política y el valor agregado de esas salidas”, argumenta Rosal.

“El primer viaje del presidente a Europa me parece que sí respondía afirmativamente al tema de valor agregado”, refiere Rosal.

“Era indiscutible que la Unión Europea fue, junto con el gobierno de Estados Unidos, el aliado fundamental que permitió, en el marco de la comunidad internacional, que Arévalo tomara posesión y oxigenara el proceso electoral del año pasado”, analiza el experto.

Entonces, dice Rosal, la primera visita a Europa y la segunda a Washington, “tenían un sentido político y un elemento positivo”.

El profesor universitario y analista político, Luis Fernando Mack, considera que los viajes presidenciales son importantes “porque es la primera vez en mucho tiempo que se tiene un representante de lujo y que es admirado en diversos países”.

“Tiene mucha preparación académica y muchos países lo admiran por el desempeño, porque habla el mismo idioma y porque es una persona inteligente y preparada”, resalta Mack.

El analista cree que las críticas que se han hecho, en cierta medida, son porque "si tiene esa fortaleza en el ámbito internacional, por qué no la refleja en lo nacional”.

“Si eso se pudiera reflejar en lo nacional no habría problema”, argumenta Mack.

Eran innecesarios

Rosal insiste en que el último viaje que haría Arévalo se daba en medio de “varios incendios”.

“En este país vivimos de una crisis permanente, pero cuando digo incendios, me refiero a las eventualidades que se agregan como la reciente renuncia del ministro de Salud, Óscar Cordón”, apunta Rosal.

Sin duda, explica el analista, son circunstancias no previstas, porque el ministro, a diferencia de las otras dos renuncias, se va por razones personales que son muy válidas.

“Pero también hay otros temas – incendios - en el Congreso, con la solicitud de la ampliación presupuestaria, el tema de APM Terminals, que, aunque es un tema heredado, es algo complicado porque tiene que desplegarse una serie de capacidades de gestión política y legal por parte del Estado”, advierte.

Rosal califica estos episodios como fuertes y que dependen de la atención del presidente “porque somos un país presidencialista”.

“No tenemos la posibilidad, como en otros regímenes, en donde un viaje no se convierte en un asunto tan cuestionable como acá”, argumenta.

Para Rosal, acá lo es “porque tenemos una acumulación de factores, fenómenos y muchas crisis acumuladas. Además, la figura presidencial es determinante y tampoco hoy lo vicepresidencial es preponderante”.

Arévalo en conferencia de prensa el pasado jueves salió al paso y recordó que "los equipos tienen que funcionar de manera integrada en las distintas condiciones. Pensar que porque alguien, que es la cabeza de un equipo, no está el equipo no va a funcionar, es pensar que no estamos construyendo los equipos necesarios y este Gobierno tiene equipos de todo tipo”.

Para Rosal, hoy no se puede decir: “no importa que se vaya el presidente, porque tenemos un vicepresidente, sea hombre o mujer, que tiene capacidad de manejo, que tiene liderazgo”.

“Creo que no es ese el caso en este momento. Esa es otra razón por la cual este asunto se ha convertido en un asunto de agenda”, expresa.

Para Rosal, la gestión de la vicepresidenta hoy es muy lacónica, muy secundaria, “no es una jugadora política como tal, pero también todo tiene que ver con que el manejo de la política exterior en el país es una responsabilidad muy presidencial”.

Rosal sugirió que esta gira planeada por la presidencia la atiendan el Canciller y los Vicecancilleres.

“Probablemente el presidente se sienta muy cómodo porque es donde más experiencia tiene en estos viajes, pero hay que tomar en cuenta que él no es el Canciller, no le toca jugar ese papel”, argumenta.

Una ampliación presupuestaria incierta, una renuncia en el gabinete de una cartera vital, hundimientos e inundaciones en el país, aún no hay control de todas las instituciones públicas a su cargo, desalojos a comunidades...Y una salida al exterior ahora. Pienselo Presidente! pic.twitter.com/iUyPrIwPMi — Sonia Gutierrez (@SoniaGRaguay) June 13, 2024

Para el especialista en temas políticos, Luis Fernando Mack, el problema ahora es que, en medio de las amenazas del Ministerio Público, la postura del Ministerio de Finanzas para defender la ampliación presupuestaria y la crisis en el puerto por lo de APM Terminals, “no se puede dar el lujo de estar viajando”.

Para Mack uno de los mayores problemas del Gobierno ahora es que su popularidad proviene de la de Arévalo.

No hay un vocero para las crisis

El mandatario también justificó que “el presidente tiene dos atribuciones particulares que son política exterior y defensa nacional y en ejercicio de esa atribución de política exterior se planifican y programan participaciones que son necesarias en el desarrollo de las relaciones internacionales de Guatemala”, por eso el viaje a Europa.

Los analistas consultados lo ven desde otra óptica: no hay cuadros que puedan llenar los espacios que deja vacíos la figura presidencial.

“No hay un vocero que pueda hablar claro cuando hay crisis. Siempre debe a hablar el presidente. La credibilidad es del presidente. El Gobierno es huérfano de interlocución”, reflexionó Mack.

Para Mack la vicepresidenta Karin Herrera, tiene un perfil académico muy importante, pero viene de un mundo académico, técnico y no del político.

“No tiene la cintura política y la misma aceptación que el presidente. Y eso no se hereda y no se transmite, sino que se gana, se demuestra en la práctica”, apunta.

Para el profesor universitario, mientras Arévalo no logre fortalecer su cuadros más cercanos, será difícil que quite los obstáculos en el Ministerio Público, en las Cortes y no podrá evitar que las crisis estallen.

Mack cree que Arévalo y la Cancillería “deben ser cuidadosos de la planificación de los viajes a partir de ahora”. Además, deben mejorar en comunicación política, en la forma de defender la ampliación presupuestaria desde el Ministerio de Finanzas, que ha sido mala”.

LECTURAS RELACIONADAS Análisis: destituciones reflejan improvisación

“La forma en que el presidente se ha comunicado algunas veces no ha sido del todo buena”, analiza.

“Todo mundo critica la falta de transparencia y comunicación en muchos temas. Todos entienden que debe negociar, pero en medio de crisis la población debe estar segura cómo se toman las decisiones desde el Ejecutivo”, puntualiza Mack.

Lo que muchos le critican a Arévalo, dice Mack, es cómo cercar al MP, para anular en alguna medida esa amenaza.

“Ese es quizás principal obstáculo. Si no se ataca, seguirá creciendo la crisis”, comenta.

El primer viaje a Europa

Al mes de haber ganado la presidencia Arévalo de León salió de Guatemala entre el 15 y el 24 de febrero de 2024. En esa ocasión visitó Múnich, Alemania; París, Francia; Bruselas, Bélgica; Ginebra y Lausana, en Suiza; y culminó en Madrid, España.

En este viaje, según la Presidencia, se resolvió la suspensión que pesaba sobre el Comité Olímpico Guatemalteco desde el 15 de octubre de 2022. Este fue el logro de ese periplo que incluyó visitar al rey Felipe VI de España.

Este primer viaje, justificado por la Secretaría Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) “para fortalecer las relaciones multilaterales y bilaterales con gobiernos y organismo internacionales”, tuvo un costo de 186 mil 695.1, que incluye los boletos aéreos y los viáticos para él, su esposa Lucrecia Peinado y María Fernanda Martínez Cabrera, como asistente protocolaria.

El segundo viaje fue a Washington

Arévalo volvió a salir del país entre el 24 y 27 de marzo de 2024. Voló a Washington, Estados Unidos, para reunirse con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

El logro de este viaje, según el Ejecutivo, fue lograr que aquella nación le diera a Guatemala US$170 millones para atender la crisis migrante.

El analista político, Renzo Rosal, justifica que este viaje, como el primero, tuvo un valor agregado, porque fue una forma de agradecer a países de Europa y Estados Unidos, el apoyo para tomar posesión del cargo.

Sin embargo, añade el analista, no es el caso del quinto viaje que hará a partir del 14 de junio, primero, porque ya se visitó Europa y en esta ocasión, se ha hecho público que irá “a dar conferencias a Ginebra, puntualmente y a Lituania”.

“Honestamente estas visitas no le agregan valor a esta gestión política por el momento que tenemos en el país”, manifiesta Rosal.

Rosal añade que la visita al Papa en el Vaticano es protocolaria y tampoco le agrega valor en términos políticos.

Este viaje, según datos oficiales de la SAAS, le costó al Estado 65 mil 620. Esto incluye los boletos aéreos de Arévalo y los elementos de seguridad Estelios Emmanuel Marroquín Vivar y Glenda Maribel Milián.

Arévalo solo usó fondos para el pago del boleto aéreo y los dos agentes de SAAS usaron para el pasaje y viáticos para acompañarlo.

Tercer viaje a Tapachula

El viernes 17 de mayo Arévalo viajó a Tapachula, Chiapas, México, para reunirse con su homólogo López Obrador.

En una base militar, cercana al aeropuerto de Tapachula, López Obrador y Arévalo, junto con los cancilleres, se reunieron para conversar sobre migración, sobre los problemas de inseguridad que se viven en la frontera común y la posibilidad de extender proyector ferroviarios hacia Guatemala.

AMLO ofreció extender por el lado de Petén, el Tren Maya, y por el lado de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos, el Tren Bicentenario.

Arévalo, posterior a la reunión, dijo que veía viable el caso del Tren Maya, pero bajo el respeto a las áreas protegidas de la Biósfera Maya.

De este viaje todavía no hay detalles sobre el costo que tuvo para el presidente y su comitiva.

Cuarto viaje a Nueva York

Viajó del domingo 2 al martes 4 de junio. Las reuniones las sostuvo el 3 y 4 de junio. El presidente viajó por segunda ocasión a Estados Unidos para reunirse con inversionistas, altos funcionarios y participar en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Arévalo salió del país el domingo 2 de junio e inició su trabajo el lunes 3 en New York con una reunión con Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas.

El mandatario participó de un evento con empresarios y sostuvo un encuentro con António Guterres, secretario general de la ONU, quien le reiteró apoyo al mandatario.

Luego disertó en la sede la ONU, en la que enfatizó la importancia del multilateralismo para abordar problemas sociales. Durante su discurso aprovechó para enumerar algunos logros.

“En Guatemala estamos haciendo esfuerzos tremendos para combatir la corrupción. A la fecha, mi Gobierno ha presentado más de 84 denuncias de gran corrupción ante la fiscalía”, dijo.

Agregó: “Hemos eliminado más de mil 300 puestos en el servicio público que eran parte de mecanismos de compra de voluntades y clientelismo”.

“Estamos convencidos de que nuestra lucha es más eficaz cuando la hacemos en compañía solidaria con otras naciones, como la historia ya nos ha demostrado”, apuntó Arévalo.

La gira incluyó una reunión con migrantes guatemaltecos radicados en Estados Unidos y terminó con un encuentro con el presidente del Instituto de la Paz Internacional.

Arévalo viajó acompañado de una comitiva de 10 funcionarios guatemaltecos, entre ellos los encargados de los ministerios de Finanzas y Economía.

La coyuntura actual

El caso APM Terminals

El sector privado organizado presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por el caso de APM Terminals.

El cierre de operaciones de APM Terminals — conocido como Terminal de Contenedors Quetzal (TCQ) — no será inmediato, porque debe conllevar un procedimiento previo, aunque uno de los escenarios que se contempla es una crisis de no hacer un cierre gradual o traslado de capacidades, según expertos.

El escenario fatalista nace de la realidad: APM Terminals opera el 60 por ciento de los contenedores que ingresan a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), por lo que el posible cese de operaciones podría encender las alertas.

El camino legal marcará el escenario más probable. La Procuraduría General de la Nación (PGN), EPQ y APM Terminals ya fueron notificados de las últimas resoluciones judiciales que confirman la nulidad de los contratos, una sentencia emitida el 16 de octubre del 2017 por la Sala Quinta de lo Contencioso y Administrativo.

Renuncia del ministro de salud

La renuncia del ministro Óscar Cordón se reveló el 12 de junio por la noche. La Secretaria de Comunicación Social, en un escueto comunicado, confirmó la dimisión, que se dio por motivos personales y de salud del funcionario.

“El doctor Óscar Cordón ha presentado su renuncia como ministro de Salud Pública y Asistencia Social, lo cual ha sido aceptada” refiere el comunicado.

La viceministra administrativa, Sandra Aparicio, asumió en forma interina mientras se nombra un ministro permanente. Hasta ahora no han dado a conocer al relevo de Cordón.

El presidente Arévalo, en la conferencia en Conred, indicó: “El ministro de Salud renunció por una condición médica que se fue agravando y que hizo imposible que continuara”.

“Ha renunciado para someterse a los cuidados necesarios para poder restablecerse, cosa que no hubiera sido posible si continuaba en el cargo”, refirió el presidente.

“Evaluamos nombres para nombrar a la persona que va a venir a liderar el equipo. La viceministra de hospitales, Sandra Aparicio, tuvo, la semana pasada, una crisis médica también. Se le está dando un permiso para atenderse, pero es incierto si seguirá trabajando”, dijo el presidente Arévalo.

Ampliación presupuestaria

El equipo del Ministerio de Finanzas presentó el 12 de junio a los diputados de la Comisión de Finanzas del Congreso un resumen del proyecto de ampliación presupuestaria por Q14 mil 451 millones.

El ponente fue el ministro Jonathan Menkos, quien al principio dijo que el documento fue redactado durante varios meses y que el Gobierno espera su aprobación para cumplir con la visión que tiene.

Congresistas de oposición cuestionan la baja ejecución de los Consejos Departamentales de Desarrollo — 4.28% — de los más de Q4 mil millones que tienen asignados este año.

Además, la reunión se caldeó cuando el diputado de Vamos, Allan Rodríguez criticó la exposición de Menkos, ya que según él todo es responsabilidad del presidente Arévalo.

Cuestionó también al funcionario por las reuniones que sostuvo con algunos diputados antes de la entrega del proyecto.

Menkos confirmó que sí hubo reuniones con diferentes partidos, bloques y diputados, y que todas se sostuvieron en el Ministerio.

“Yo me debo y tengo una obligación con la sociedad, yo no tengo caletas, no tengo lugares en mi oficina que nadie conoce; tampoco tengo ninguna intención”, señaló el ministro de Finanzas.

Emergencia por época lluviosa