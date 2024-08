A mediados de mayo último el presidente Bernardo Arévalo removió del cargo de ministra de Comunicaciones Jazmín De la Vega por realizar pagos fuera del mecanismo técnico aprobado por él. Este 5 de agosto en conferencia de prensa, el mandatario volvió a justificar la metodología de pago del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Arévalo insistió en que por falta de recursos del Estado los pagos a las empresas contratistas se hacen gradualmente porque no se puede desembolsar todos los meses los pagos de los mil 400 contratos. Esto es, agregó, parte de sus atribuciones como presidente, aunque no precisó un artículo de ley que permita regular un mecanismo de pago específico.

"Como no se le podía pagar a todos al mismo tiempo porque no existen los fondos para poder hacer una operación de ese tipo, se iban a ir graduando los pagos para que no hubiera una repetición alrededor de eso. Es un acuerdo eminentemente técnico, regular y rutinario dentro del Estado", afirmó.

Además, recordó otras condiciones que deben cumplir las empresas, como los avances de la obra y presupuesto, supervisión de los proyectos y que fueran "contratos que no tuvieran problemas de corrupción".

Arévalo defendió la decisión al comentar que se tomó para que todos los contratistas recibieran paulatinamente los pagos y no se siguiera con la dínamica del gobierno anterior que, según mencionó, era a través de coimas.

El domingo último, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, dio a conocer que presentó una denuncia en contra de Arévalo por abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, en referencia al mecanismo de pago mencionado.

"Esto a consecuencia del supuesto mecanismo de pago debido al cual se destituyó a la exministra de comunicaciónes, la arquitecta Jazmín de la Vega, debido a que ella se rehusó a pagarle a los contrucutores a quienes Bernardo Arévalo pretendía que se le hicieran afectivos los pagos ya que habían sido financistas de su campaña", declaró Mendéz en un audiovisual en sus redes sociales.

También publicó la lista de las empresas las que se les debían hacer los desembolsos con la firma del presidente y la llamada por medio de la cual destituyó a De la Vega. Ambos extremos fue confirmados por el mandatario.

"Es que la exministra De la Vega no tenía las calidades en términos de la confianza", arguemento Arévalo y criticó que ella haya grabado y publicado esa llamada.

Recomendada por sectores

Arévalo fue cuestionado respecto a quién recomendó a De la Vega para el puesto, porque él declaró en reiteredas ocaciones que no poseía las calidades de confianza. Él respondió que en la transición se recibió una lista de personas sugeridas por varios sectores que fue sometida a un análisis.

"De la Vega figuró en una lista de personas que fueron propuestas por distintos sectores y distintas fuentes y fueron objeto de una revisión por parte de una comisión que lo que hacía era tratar de identificar las calidades y calificaciones. En la revisión efectivamente salió positiva, por eso tuvimos una conversación con ella a partir de la cual se tomó la decisión de nombrarla como ministra. Desafortunadamente su conducta evidenció que estaba muy lejos de lo que se había encontrado en la revisión documental", señaló.

La llamada

En los últimos días circuló un audio de la llamada con la que Arévalo le informó a De la Vega sobre sus destitución, en el audio el presidente le indica que le decisión se debe a los pagos que ella autorizó. También le comentó que le enviaría la notificación a su domicilio.

"…que no están en una lista autorizada por mi persona. Eso constituye una falta grave y lamento tener que hacerlo, ministra, lo he pensado mucho y, pero no me deja usted en este momento una opción”, se ecucha decir a Arévalo.

La exministra responde que ella aplicó el mecanismo que le pareció mejor en ese momento y que no tenia ningún interés que se alejara de la ejecución de los proyectos del CIV.

"Yo solo le digo que yo no actúe contraviniendo sus ordenes, sino que el criterio que yo consideré que era el mejor", respondió De la Vega.

Arévalo se despidió con un "gracias por su servicio durante estos meses y lametno que esto terne así y quedo a su disposición" y la grabación termina.