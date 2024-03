El mandatario participó en la conferencia "Hacia un Crecimiento con Desarrollo Social Inclusivo" organizada por Fundesa y el Council of Americas.

La lucha contra la corrupción es uno de los pilares para la atracción de la inversión en el país, tal como lo expresó el presidente Bernardo Arévalo en la conferencia "Hacia un Crecimiento con Desarrollo Social Inclusivo" que se llevó a cabo este jueves 14 de marzo.

El mandatario resaltó el rol de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) como un mecanismo que redireccionará el Ejecutivo. Reconoció también que la corrupción es uno de los mayores retos para atraer inversión.

"Nuestro objetivo central es redirigir el poder Ejecutivo para hacer que pase de ser una maquinaria de extracción y enriquecimiento de una minoría política a convertirse en el principal promotor del mandato constitucional de buscar el bien común", dijo.

Destacó que este momento es "histórico" para la relación de Guatemala y Estados Unidos tanto en el aspecto político y comercial. El mandatario mencionó en declaraciones a la prensa que desde hace 14 años miembros del Council of the Americas no visitaban el país.

"Compartimos con el pueblo estadounidense, su Gobierno y su sector empresarial la convicción de que las oportunidades de crecimiento en Guatemala solo se pueden realizar plenamente si trabajamos en la erradicación enérgica de la corrupción", reiteró en su discurso.

Ahondó que la semana pasada lo visitó una misión de empresas de textiles de las más grandes de Taiwán, quienes tienen interés en negociar e invertir con empresas guatemaltecas.

"Lo importante es entender que ese proceso va a generar mayores oportunidades de empleo porque va a permitir la oportunidad de que inversionistas del extranjero se pongan de acuerdo con empresarios locales en establecer nuevas empresas", refirió Arévalo a la prensa.

Metas por cartera

La ministra de economía, Gabriela García-Quinn se enfocó en la estrategia nacional de atracción de inversión directa que se trabaja desde el gobierno.

"Estamos creando las bases para una economía pujante con oportunidades de negocios con equidad y sin privilegios", señaló.

Por su parte, el ministro de finanzas, Jonathan Menkos, mencionó como parte de las prioridades para atraer inversión, es la construcción del metro. Como parte de los avances mencionó que este jueves (14 de marzo) se cerró uno de los acuerdos con una entidad bancaria.

Además de incrementar las inversiones en el agua y saneamiento que es otro de los proyectos ya en agenda.

"También la cobertura universal de la electricidad. Uno de cada diez hogares carece de acceso a la energía. No puede haber un desarrollo, no podemos hablar de mayores y mejores inversiones sin e electricidad en el territorio", añadió el titular de Finanzas.

En la conferencia participó el alcalde capitalino, Ricardo Quiñonez, quien aseguró que la capital de Guatemala es uno de los motores del país, en el que se reporta el 70 por ciento del Producto Interno Bruto.

"Nos obliga a la Municipalidad a pensar más allá del territorio que ocupamos porque necesitamos implementar soluciones a largo plazo para los desafíos complejos como la migración, la concentración excesiva del tráfico y transporte", describió.

Reconoce que tales factores no se pueden atacar aisladamente sino se requiere de cooperaciones entre institucione y la cooperación internacional.