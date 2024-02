El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania con su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, a quien agradeció su apoyo a Ucrania e invitó a la Cumbre Global de la Paz que debe celebrarse en Suiza.

"Me he reunido con el presidente Bernardo Arévalo y lo invitado a la Cumbre Global de la Paz. Estoy muy agradecido con el apoyo a Ucrania. Es importante profundizar nuestras relaciones", dijo Zelenski en su cuenta de X.

En su intervención de este sábado en la conferencia Zelenski dijo que estaba trabajando para que líderes de todas partes del mundo trabajasen en fórmulas para lograr la paz mundial y discutirlas en la cumbre.

Zelenski se ha reunido con diversos líderes en Múnich, donde ha recibido muestras de solidaridad en medio de la resistencia que ejerce su país contra la guerra de agresión rusa.

El presidente Arévalo se encuentra en una gira por Europa, su primer viaje al extranjero desde que tomó posesión de su cargo el pasado 14 de enero.

