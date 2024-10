Arévalo y Richardson se reúnen para dialogar sobre seguridad regional

El encuentro tuvo lugar esta noche y fue confirmado a EFE por el secretario de comunicación social de la presidencia, Santiago Palomo, al igual que por el mismo Comando Sur mediante sus canales oficiales.

Arévalo de León y Richardson hablaron en el encuentro sobre el “fortalecimiento” de la relación entre ambas naciones en temas de seguridad, ya que el Gobierno de EEUU está “comprometido” en trabajar con Guatemala para “combatir el crimen transnacional“, de acuerdo al mismo Comando Sur.

En la reunión de este miércoles por la noche también estuvo presente el embajador estadounidense en Guatemala, Tobin Bradley, y el canciller del Gobierno de Arévalo de León, Carlos Martínez Alvarado.

Richardson arribó este mismo miércoles de madrugada a Guatemala para una visita oficial en la que, además de su encuentro con Arévalo de León, también entregó una donación de US$12,2 millones en equipo militar al Ministerio de Defensa del país centroamericano.

La donación consta de equipos de radiodifusión, chalecos, localizadores satelitales y cascos, según informó Richardson este martes al mediodía en conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala.

