Arzú Escobar: “Desde el extranjero persisten en destruir nuestras elecciones”

Alvaro Arzu Escobar, presidente del Congreso de la República (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Por medio de un video divulgado en redes sociales, Arzú Escobar dijo que Guatemala se encuentra en el grave riesgo de ser secuestrado por las mafias extranjeras. “Los guatemaltecos somos víctimas del acoso y de la violencia de quienes quieren imponernos un gobierno a la medida de sus intereses”, afirmó Arzú, quien dijo pronunciarse en su calidad de ciudadano.

“Voy a decirles lo que nadie se atreve a denunciar: desde el extranjero persisten en el intento de destruir nuestras elecciones, pero también hay funcionarios locales traidores de su patria que desde la sombra han corrompido el sistema de justicia amenazando a jueces y magistrados para lograr sus fines”, indicó el funcionario.

Agregó que estos “estos traidores intentan ganar puestos de elección popular haciendo uso de los medios mas bajos y sucios para desprestigiar a quienes han servido a su patria durante años con la aprobación de los votos de los guatemaltecos”, en alusión a su padre Álvaro Arzú Irigoyen, quien falleció hace poco más de un año.

“El Partido Unionista instrumentalizó a la Municipalidad de Guatemala, conformando un grupo que de forma organizada y sistemática, durante 2011 hasta 2015, llevó adelante los planes y estrategias partidistas y procuró que fondos públicos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana (Fapu) sufragaran dichas actividades del partido político Unionista y de la administración de Álvaro Arzú Irigoyen, con el fin de perpetuarlos en el poder municipal”, precisa un comunicado de la Cicig.

“Actuaron con alevosía”

El presidente del Congreso aseguró que hoy por la mañana fueron capturados con “alevosía y ventaja, característico de estos criminales que usan a los fiscales del MP”, los funcionarios de la Municipalidad capitalina Héctor Cifuentes, secretario general y Pedro Villanueva, concejal III. “Ellos fueron los dos amigos más cercanos de mi padre, su abogado y su médico de cabecera”, afirmó.

Arzú Escobar dijo que los mismos que hoy efectuaron la captura de Cifuentes y Villanueva fueron los que persiguieron a su padre y terminaron con su vida y la de muchos guatemaltecos. “Fue el único que los enfrentó y este ataque fue una venganza porque siguen persiguiendo a las personas que queremos seguir su ejemplo -Arzú Irigoyen-”.

También criticó porque estas acciones se ejecuten 48 horas antes de las elecciones, que se llevarán a cabo este 16 de junio. “Sus acciones tienen obvias intenciones político-electorales, en las que participa un organismo internacional a quien la carta de la Naciones Unidas prohíbe tener injerencia en los asuntos internos de las naciones”, aseguró.

“Estas personas no han sido capaces de ganarse la buena voluntad de los guatemaltecos y saben que no pueden llegar a puestos de elección popular por eso usan estas artimañas, por lo que no debemos dejamos engañar por este ataques que no tiene mas intención que manipular su opinión”, afirmó.

