Avanzan consensos para el dictamen del presupuesto nacional del 2022

Esta mesa de trabajo apenas el pasado 28 de septiembre aparentaba estaba equilibrada entre congresistas que responden a la alianza oficialista y los que conforman la oposición, pero tras la elección de la nueva Junta Directiva quedó clara como los oficialistas ganaron terreno en esta mesa de trabajo.

De 21 diputados que integran dicha comisión tan solo cinco son de la oposición, lo que prácticamente anuncia que el presupuesto del 2022 tendrá un dictamen favorable.

Esa recomendación técnica debe de ser incluida para las sesiones del Congreso en busca de su eventual aprobación, de la que plazos legales fijan como fecha límite el próximo 30 de noviembre.

“Esta semana se hace la integración, esperaríamos que durante esta semana y la próxima se termine de integrar y que los diputados sumen o resten en los temas donde estén o no de acuerdo”, explicó el diputado Duay Martínez, presidente de la mesa legislativa.

Si todo marcha en base a su planificación el dictamen estaría listo antes del próximo 15 de noviembre y estima, que a diferencia del año pasado, el debate parlamentario se cumpla en tres sesiones.

“Esta semana que se conocerán las posiciones oficiales de cada diputado y bloque (…) pienso que la discusión en Pleno se va a hacer en tres lecturas (aprobarlo o no), estoy casi seguro que van hacer el procedimiento ordinario”, concluyó Martínez.

A pesar que el primer pulso del presupuesto 2022 lo tiene ganado la alianza oficial, algunos diputados dela oposición advirtieron algunos peligros que consideran clave que las bancadas y la ciudadanía tengan presente.

El año pasado el Congreso de la República fue el centro de una serie de manifestaciones sociales que tuvieron su punto más alto el 21 de noviembre, cuando manifestantes incendiaron oficinas del Palacio Legislativo.

Todo ocurrió porque la mayoría de los diputados habían aprobado un presupuesto de manera opaca, desfinanciado y a espaldas de la ciudadanía porque decidieron aprobarlo de urgencia nacional durante la madrugada.

Dudan de asignaciones

De momento las distintas bancadas legislativas que tienen representación en la Comisión de Finanzas deberán de trasladar las posturas de sus bloques, para que esas eventuales sugerencias se vean plasmadas en el dictamen y su eventual aprobación se desarrolle sin tantos obstáculos parlamentarios.

Uno de los bloques afines al oficialismo es el partido Todos, que está representado en dicha comisión por el diputado Oto Callejas, legislador que explicó algunas dudas que mantiene en el proyecto presupuestario.

“En esta semana nosotros comenzamos a emitir dictámenes propios y luego lo concentramos en la mesa de trabajo y emitimos el dictamen final. En la última reunión se pedía más dinero para cumplir con los cambios a la Ley de Alimentación Escolar, eso nos aumenta Q1 mil 500 millones más del presupuesto que se había presentado”, explicó.

Junto al aumento producto de las recientes reformas legales a la Ley de Alimentación Escolar existe otro rubro para el Ministerio de Educación, que a criterio de Callejas, es muy elevado.

“Nosotros lo que queremos es ajustar el presupuesto lo menos posible. Tenemos una partida que está clasificada para el seguro escolar y no estamos de acuerdo que se le de eso, de Q125 millones lo subieron a Q300 millones, es algo que nos parece fuera de la realidad, podríamos irlo ajustando para que no aumente más el valor del presupuesto presentado”, puntualizó.

¿Favores políticos?

Otras de las dudas que rodean al proyecto de presupuesto 2022 se basan en las asignaciones a entidades del Ejecutivo, que a criterio del diputado Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, podrían ser considerados como favores políticos.

“Hay varias cosas entre ellos aumentos a los ministerio de Gobernación, Defensa, Ministerio Público que viene mediante bonos, mantienen el Seguro Médico Escolar. En el presupuesto hay asignaciones a los despachos de los ministros más leales al presidente, por ejemplo Desarrollo Social, nuevamente Gobernación, no hay un solo enfoque para priorizar políticas públicas”, refirió Pérez.

Semilla ya entrego algunas recomendaciones, que de no ser tomadas en cuenta, posiblemente la bancada decida no firmar un dictamen favorable, “si esas propuestas no son tomadas en cuenta yo diría que no es prudente aprobar el presupuesto, de hecho es muy peligroso aprobarlo así como está, sobretodo en medio de una crisis de la cual no salimos adelante porque no se ha pensado en políticas públicas”, señaló.

Sin fiscalización

Junto a las entidades de Gobierno existen algunas organizaciones no gubernamentales que reciben fondos públicos, pero en el presupuesto del 2022 hay una cantidad excesiva que posiblemente no responda a las necesidades sociales, según Walter Félix, diputado de URNG – Maíz.

“Hay una gran debilidad, puede que tenga que ver la pandemia y otros factores, pero la fiscalización alrededor de estas instituciones a las que se les da dinero es muy débil. La fiscalización tanto el Estado como la que podemos hacer nosotros desde el Congreso, esto no permite que uno cuente con información para saber si se cumplen realmente los objetivos por los que ellos piden el dinero”, refirió.

El congresista de la oposición esperaría que ahora los diputados si respeten los tiempos políticos, y no decidan aprobar de urgencia nacional un presupuesto que requiere análisis y discusión pública.

“Esperaríamos que luego se dé un espacio, estamos comenzando el mes de noviembre, tenemos tiempo para poder hacer una discusión profunda del dictamen porque lo que queda en el dictamen es lo que finalmente pasa al Pleno del Congreso para su discusión, aprobación o improbación, nosotros lo que estamos demandando es que se tenga discusión”, puntualizó.