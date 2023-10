Blanca Alfaro preside el directorio del Renap y dice no conocer detalles de la contratación del nuevo edificio

A pesar que Blanca Alfaro, magistrada titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), preside el directorio del Registro Nacional de las Personas (Renap), y fue esta instancia la que aprobó la requisición y contrato con Business Center Zabla, asegura que no conoce los detalles técnicos del proceso de arrendamiento.

La institución está en el proceso de cambio de su sede central a un nuevo inmueble en la zona 13 capitalina. El contrato de renta se suscribió por 35 meses y seis días por un monto de USD$5 millones 260 mil 387, unos Q41 millones.

La magistrada electoral añadió que hasta ese día tendrán el contexto de la adquisición y reiteró que el edificio donde se encuentra actualmente la sede central del Renap, en la zona 7, no es habitable, extremo que justifica al citar un dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La propietaria del edifico que ocupará el Renap es Zabla, empresa que fue fundada e inscrita en el Registro Mercantil un mes después que el directorio conociera y analizara la propuesta de arrendamiento, la única oferta que se planteó ante el directorio de parte del director ejecutivo del Renap, Rodolfo Arriaga.

El Renap es una entidad descentralizada, por lo que el directorio es integrado por un magistrado del TSE, el ministro de Gobernación y un representante del Congreso, que eligió a un diputado. Las entidades representadas son a quienes les compete el registro de los ciudadanos.

Aguilera defiende

El magistrado electoral Gabriel Aguilera quien ha sustituido a Alfaro como representante del TSE ante el directorio del Renap, insistió en que el edificio Bussines Center Zabla fue terminado en 2022, sin embargo, el Renap solicitó modificaciones que son las que aún no han sido finalizadas y por las que no se ha hecho el traslado, pese a que desde junio se firmó el contrato y compromiso de pago.

Aunque Aguilera asegura que son ampliaciones para adecuar el edificio a las necesidades del Renap, en la visita de Prensa Libre y Guatevisión se observó a trabajadores fundiendo lozas y la empresa eléctrica instalando cableado para el servicio de energía.

“El edificio se encuentra en una fase de adecuación a los requerimientos del Renap”, dijo Aguilera, aunque en el contrato respectivo se indica que el inmueble sí cumplía con todas las necesidades de la institución, así mismo que estaba en condiciones para ser habitado.

“El edificio tendrá unas excelentes condiciones para el personal, y eso creo que es una gran ventaja y una dignificación del trabajador del Renap”, defendió Aguilera, que agregó que eso se verá reflejado en un mejor ambiente laboral.

En cuanto al pago, Aguilera aseguró que no se ha desembolsado ningún monto porque el contrato fue otorgado con un periodo de gracia hasta agosto, que luego se extendió al 19 de septiembre por no estar aún listo, por lo que no corre aún el monto de renta.

Sin embargo, aunque aún no se ha hecho ningún pago, como confirma el magistrado, el contrato firmado es por los US$5 .2 millones, los que se devengarán del presupuesto de la institución hasta completar los 35 meses.

El director ejecutivo del Renap no ha querido otorgar una entrevista a Prensa Libre para explicar los detalles de la contratación y las consideraciones que se tomaron para elegir ese inmueble como nueva sede del Renap.