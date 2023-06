Campaña finaliza y críticas se arrecian sobre el uso de un sistema alterno en las juntas electorales

Estas juntas electorales decidieron adquirir los servicios tecnológicos de la empresa Sega, para hacer a través de una plataforma informática el conteo de votos. Esta acción levanto críticas de varios partidos políticos que luego de la demostración del sistema expusieron dudas, ya que estiman que el sistema no cuenta con los niveles de seguridad adecuados, lo que pone en riesgo la información del proceso electoral.

Incluso, los fiscales de varios partidos solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inste a las juntas a dejar de lado el uso de este sistema y que se acoplen a la metodología del resto de juntas electorales, una petición que hasta ayer no tenía respuesta de las autoridades electorales.

Irma Palencia, presidenta del TSE, había ofrecido discutir el tema el pasado miércoles, sin embargo, nunca se informó sobre los criterios que se discutieron.

Lo anterior, a pocas horas de los comicios, levanta críticas hacia el desempeño de las autoridades electorales y la forma en que han dirigido el proceso. El Mirador Electora, por ejemplo, ayer presentó un informe donde criticó la falta de certeza que ofrecen los magistrados en el desempeño de sus funciones, uno de sus últimos informes.

La última Encuesta Libre, publicada el pasado jueves, también reveló que el 75 por ciento de los guatemaltecos no cree que el proceso sea “limpio y transparente”.

A favor y en contra

La implementación de este sistema por parte de las juntas electorales, levantó críticas no solo de los partidos políticos, también entre grupos de la sociedad civil hay opiniones contrariadas sobre este tema.

El Foro Guatemala esta misma semana manifestó a través de un comunicado su apoyo a las dos juntas electorales en cuestión y al uso de la herramienta informática, la cual calificaron de adecuada para el actual proceso electoral.

En el otro extremo, el Mirador Electoral estima prudente descartar la contratación de este sistema, ya que las dudas generadas ponen en riesgo la legitimidad de los futuros resultados.

“Esa desconfianza que se está generando en la Junta Electoral de Guatemala y en la del Distrito Central y esto va a tener una repercusión importante; sí es necesario, y desde Mirador Electoral lo consideramos también, que el TSE considere la conflictividad que se podría incrementar para el 25 de junio”, advirtieron integrantes del Mirador Electoral.

“Me parece raro que una misión de observación venga con esa desconfianza, dado que Mirador Electoral no estaba activo el año pasado, desde que Guatemala Visible comenzó a darle seguimiento al tema”, respondió María de los Ángeles Fuentes, de Guatemala Visible, que forma parte de Foro Guatemala.

Recientemente, la junta electoral del Distrito Central emitió un comunicado defendiendo su compra, pero Mirador Electoral consideró “desatinada” la redacción del documento, ya que la misma se podría considerar una amenaza, tanto a los partidos políticos como a cualquier otro actor que cuestione la compra.

Fuentes, por su lado, considera que es meramente un tema de interpretación: “yo no puedo juzgar cómo alguien de manera subjetiva hace el análisis de un pronunciamiento o no, nosotros también somos observadores y no lo vemos así”.

Debido a las “grandes dudas” que ha dejado el sistema alterno, tanto por aparente falta de transparencia, forma de utilización y por supuestamente carecer de mecanismos de seguridad, tema que detectaron los partidos, Edie Cux, de Mirador Electoral, ve adecuado que se desista de la compra.

“A pesar de los cuestionamientos de partidos, de sociedad civil y de expertos, mantienen su postura y sacan un comunicado, casi como una amenaza, pero a nosotros lo que nos preocupa es que privilegien una contratación por sobre la confianza de los resultados, están privilegiando la negociación, por así decirlo, por sobre las elecciones”, añadió el también director de la organización Acción Ciudadana.

Para Fuentes, de Guatemala Visible, “es absurdo decir que se pone por encima de la credibilidad, no entiendo que significa, no la puedo calificar porque es tan absurda que no la entiendo”.

En el único punto que coinciden Cux y Fuentes es en que se requiere que el TSE fije una postura pública ante el tema y lo haga lo más pronto posible.