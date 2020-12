Capacitación sobre la Ley de Contrataciones es escasa en el Ejecutivo

La escasa capacitación de los funcionarios públicos en la LCE es un obstáculo para mejorar los servicios públicos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Ley de Contrataciones del Estado es el marco normativo que rige los procesos de compra en las instituciones del Estado. Los funcionarios necesitan conocer la ley para poder ejecutar los recursos públicos con celeridad y brindar mejores servicios de salud, educación y seguridad, entre otros, a la ciudadanía.

Sin embargo, las estadísticas de la Dirección General de Adquisiciones del Estado (Digae) del Ministerio de Finanzas (Minfin), revelan que, en los ministerios del Ejecutivo, solo dos de cada diez funcionarios que eventualmente pueden participar en procesos de contrataciones públicas recibieron este año una capacitación sobre la LCE.

La Digae es la entidad rectora en adquisiciones públicas y tiene la obligación de capacitar a las instituciones del Estado en estos temas, según el artículo 15 inciso f de la LCE.

En total los 14 ministerios tienen 387 unidades ejecutoras, que son las que llevan a cabo y coordinan los procesos de contrataciones.

Según un reporte del Departamento de Capacitación y Certificación de la Digae, por cada proceso de compra que realiza una unidad ejecutora pueden participar alrededor de 20 funcionarios, aproximadamente.

De tal cuenta, el departamento estima que en los ministerios del Ejecutivo hay 7 mil 740 funcionarios, aproximadamente, que eventualmente podrían intervenir en alguna de las etapas de las adquisiciones pública. De ellos, solo 1 mil 438, es decir el 19 por ciento, recibieron un curso este año sobre la LCE.

Las fases de un proceso de compra incluyen desde el requerimiento del bien o servicio por parte de alguna área del ministerio, hasta la parte donde se crea una comisión receptora que recibe la obra y da su visto bueno.

Byron Guillén, jefe del Departamento de Compras y Contrataciones, explicó que las capacitaciones se pueden realizar de oficio a las entidades interesadas, o bien, cada una de ellas puede requerirla.

Este año los cursos se impartieron de manera virtual, con una duración de 45 minutos y otros 15 para preguntas. Guillén reconoce que en este tiempo es difícil desarrollar competencias, pero sí se pueden establecer canales de capacitación para resolver futuras dudas.

“Queremos incrementar ese porcentaje de cobertura aprovechando las nuevas tecnologías. Y hay que considerar que le damos capacitación a Todo el Estado, incluso proveedores”, manifestó Guillén.

Este año la cobertura fue mayor a la de los últimos tres años, ya que pese a la pandemia se aprovechó el uso de la tecnología. Sin embargo, expertos advierten que los porcentajes de empleados públicos capacitados aún es insuficiente.

Ministerio Unidades ejecutoras Cantidad de personas que se necesitan si cada unidad ejecutora realiza, por lo menos, una compra al año: Personal capacitado por el Minfin durante el 2020: Agricultura, Ganadería y Alimentación 24 480 97 Ambiente y Recursos Naturales 2 40 0 Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 29 580 95 Cultura y Deportes 8 160 195 Desarrollo Social 5 100 40 Economía 12 240 17 Educación 61 1220 124 Energía y Minas 7 140 59 Finanzas Públicas 22 440 98 Gobernación 52 1040 345 Defensa 51 1020 203 Relaciones Exteriores 3 60 12 Salud Pública 109 2180 151 Trabajo y Previsión Social 2 40 2 Total general 387 7740 1438 Fuente: Estimaciones elaboradas por el Minfin

Ampliar cobertura

Enrique Maldonado, investigador de Diálogos, considera que hay un varios errores que las instituciones cometen en los procesos de contrataciones públicas y que se podrían evitar si se capacita de forma masiva a los funcionarios sobre la LCE.

Maldonado reconoce que la ley no es perfecta y podrían hacerse cambios para mejorarla, pero mientras los empleados públicos que participan en compras no conozcan ni estudien la normativa, las deficiencias seguirán.

“Podemos tener la mejor ley de compras, pero si no se capacita al personal, no va a pasar nada. No se puede alegar que una ley no sirve si no se sabe usar”, cuestiona Maldonado.

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) coincide con Maldonado. Y agrega que muchas veces los ministerios, por negligencia, no se preocupan en participar en las capacitaciones que tiene Finanzas. O bien, a veces hay estructuras que aspiran a corromper el erario y por ello no tienen interés en formarse sobre el marco normativo.