Carlos Contreras: “Hemos sido muy celosos de la autonomía del Igss”

Carlos Contreras, Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en entrevista con Prensa Libre a d’as de entregar su cargo. Fotograf’a Esbin Garcia 24-05-21

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) consolidó en los últimos seis años un sistema de compras a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), lo que significó ahorros de hasta Q1 mil millones, dice Contreras. Este nuevo orden de compras también generó resistencia y significó ataques de proveedores.

Carlos Contreras llegó al Igss nombrado por el entonces presidente Otto Pérez Molina. Durante su gestión siempre hubo ataques, reconoce, sin embargo la llegada de Alejandro Giammattei al Ejecutivo significó una escalada de señalamientos y críticas directas hacia su gestión.

Finalmente se cumple con el mandato y Contreras deja la presidencia y será Giammattei quien nombre a su sustituto. En la siguiente entrevista, el todavía presidente del Igss hace un repaso por su gestión y reconoce el miedo que los ataques sigan incluso cuando deje el cargo.

Si tuviera que priorizar las atribuciones del presidente de la JD del IGSS ¿cuáles serían las tres principales?

Desde el punto de vista más general lo primero que tenemos que tomar a consideración es cuando se ejerce una función pública se hace bajo juramento

de respeto a la Constitución y a las leyes, de manera que la primera de las prioridades es que las actuaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las acciones del presidente de la Junta Directiva y lo que tiene a su cargo que es coordinar la Junta Directiva es que se enmarque al cumplimiento de la misión para la que el IGSS fue concebido y la misión consagrada en la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es la primera prioridad, el presidente tiene que hacer que se cumpla la Constitución y la ley y eso implica el cumplimiento de la misión del IGSS para llevar seguridad social a todos los guatemaltecos.

La segunda cuidar que todos los recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que son invertidos por los guatemaltecos sean administrados, sean ejecutados de una manera totalmente honrada, quiere decir que sea transparente la gestión, que todo mundo pueda ver que es honrada y que cada gasto que se haga se haga en función del cumplimiento de esa misión sin desviar ningún centavo, ningún recurso para cumplir objetivos que no son los del IGSS, y esto lo digo porque una de las grandes tentaciones de mucha gente que ha estado en el IGSS es utilizar los recursos del IGSS para beneficio ya sea de algunas personas en particular o en mismos, ese es el segundo tema fundamental.

El tercer tema fundamental es dar un servicio de calidad, que la tercera prioridad qué tiene que ver un presidente de la Junta Directiva del IGSS es que todo trabajo que haga la Junta Directiva lo anime y aprovechen los planteamientos de la Junta Directiva para que las directrices que lleguen a la gerencia sean directrices que aseguren ir mejorando la calidad y la calidez del servicio de la seguridad social para los guatemaltecos, esas son las tres cosas fundamentales que tiene que hacer un presidente y no puede desviarse de ello.

¿Cuál fue el mayor problema que encontró en el IGSS cuando asumió el puesto?

Bueno la primera que nosotros detectamos es que había una concentración en las adquisiciones en muy pocos proveedores, entonces nos dimos cuenta que la estructura del sistema de admisión del IGSS de alguna manera se inclinaba a favorecer a algunos sistemas de compras, lo que nosotros hicimos fue entre esas prácticas estaba por ejemplo la dispersión en las compras, es decir que todas las unidades compraban por su lado, como les convenía cuando les convenía, entonces nosotros eso encontraste lo que promovimos fue la consolidación de las compras para poder permitir una economía a escala, en lugar de comprar en disperso o en poquitos lo que hicimos fue, para eso contratamos a UNOPS, hicimos el convenio y consolidamos todos los pedidos y los colocamos en una sola gran licitación, eso es un tema bien importante, la consolidación de las compras para generar economías de escala.

Segundo fue que nosotros revisamos que los que los términos de referencia de las compras fueran equitativos y fueran honorables, de manera que todos los proveedores que tuvieran interés de venderle al IGSS no tuvieran ninguna desconfianza, que cuando se acercaban al IGSS a vender algo no fuera haber un sesgo para que sólo unos productores o algunos se beneficiaran, entonces se generaron términos de referencia para que todos el que quisiera venderle al IGSS pudiera hacerlo sin problemas, esto generó la apertura de las compras y generó competencia , y esa competencia tuvo como resultado que el IGSS pudiera comprar calidad a precios competitivos, a precios más baratos pero sin perder la calidad.

¿Cómo nació esa iniciativa de incluir a UNOPS?

UNOPS venía trabajando con el IGSS para la construcción de hospitales, pero nosotros ampliamos el margen de trabajo con UNOPS y suscribimos un nuevo convenio que tiene dos componentes; primero el componente que nos apoyara con las acciones pero al mismo tiempo con la transformación de los sistemas y la institucionalidad interna para las adquisiciones, nosotros en ese momento no solo atravesábamos un problema muy claro en el que el control sobre las adquisiciones no estaba dentro del IGSS, sino fuera del IGSS entonces retomamos el control sobre las adquisiciones. Nosotros decidíamos que se compra, cómo se compra, en qué momento, eso no sucedía totalmente, eso era un problema.

El otro problema es que acaba de surgir la apertura de juicios en contra de Juntas de Licitación, entonces ninguna Junta de Licitación quería adjudicar, eso estaba generando desabastecimiento, pero por otra parte la Junta Directiva decidió que todos los eventos de adquisiciones de un periodo histórico determinado que estaba para proceso de tramite no podían estar favoreciendo a algunos proveedores, entonces la Junta Directiva sobre la justa causa de defender los intereses de la hacienda del IGSS, de la haciendo publica, fue prescindiendo de esos de esas licitaciones.

Entonces eso generó un proceso en donde entra UNOPS para ser UNOPS quien compre en nombre de IGSS para que lo haga de manera transparente, para que lo haga de manera consolidada y bajo el control del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces ese proceso se fue acompañando de un proceso adicional de creación de institucionalidad que garantizara calidad y competitividad las adquisiciones.

Nosotros generamos tres instituciones claves; la Dirección Terapéutica Central, para vigilar la calidad de los medicamentos y para que se determinará a través de procesos técnicos cuáles son los medicamentos que le conviene a los afiliados, que enfermedades tienen que cubrir, cuáles son las calidades de los medicamentos, y la Dirección Terapéutica Central fue la encargada de conducir el proceso.

Con UNOPS se contrataron a la Universidad Javeriana de Colombia y después a la Universidad de la Plata, ese contrato lo facilitó OPS, lo que hicimos fue revisar todo el listado base de medicamentos para que el listado básico que es sobre los que el IGSS compra fuera transparente, fuera él necesario y fuera competitivo.

El segundo gran elemento fue crear la Dirección Técnica de Logística porque no se sabía cuántos medicamentos había, en dónde y cómo estaban distribuidos, no había información sobre qué medicamentos había o insumo médico quirúrgico, entonces la Dirección Técnica Logística es una nueva institución, creada siempre bajo el apoyo de UNOPS para poder controlar toda la información sobre los abastecimientos, yo hoy se lo que hay de medicamentos en cualquiera de las unidades, cuales están necesarios de abastecer y en cuales hay abundancia, tampoco permite hacer sobre compras para que haya sobe abastecimiento.

Se creó la Unidad de Inteligencia de Mercados que evalúa por ejemplo la razonabilidad de los precios, nosotros con UNOPS generamos un sistema que consulta 14 países, entonces nosotros sabemos la razonabilidad de ese precio, en Junta Directiva hemos rechazado y prescindido de un evento que estaba al doble del precio que estaba en México y El Salvador, entonces nosotros no lo compramos porque tenemos una Unidad de Inteligencia de Mercados.

Esa institucionalidad nueva del IGSS ha sido la que ha permitid que se generen como consecuencia economías muy interesantes y beneficiosas para el IGSS.

“Hubo presiones, pero las presiones se han generado de distintas maneras, porque a nosotros hay presiones que nos vienen contra UNOPS, eventualmente de algunos auditores de la Contraloría General de Cuentas, nos vienen presiones eventualmente fuertes de algunos órganos del Congreso de la República”.

¿En este tiempo hubo presiones directas, o difíciles de resolver para que UNOPS llegue a institucionalizar estas tres unidades?

Nosotros hemos ahorrado alrededor de Q1 mil millones anuales, hubo presiones pero las presiones se han generado de distintas maneras porque a nosotros hay presiones, por ejemplo que nos vienen contra UNOPS eventualmente de algunos auditores de la Contraloría General de Cuentas, nos vienen presiones eventualmente, fuertes, de algunos órganos del Congreso de la República.

Hemos recibido presiones básicamente de esos dos grandes núcleos y por supuesto eventualmente también se ha estado utilizando últimamente la judicialización de la compra de medicamentos, es decir que algunos supuestos interesados, o interesados de verdad acuden a las Cortes de amparo para obligarnos a comprar medicamentos que no están en el listado básico medicamentos, porque nuestras instancias técnicas evidencian que no forzosamente es necesario ese medicamento, que ese medicamento lo único que hace es alargar un poquito la vida de un paciente o medicamentos que igualmente podríamos comprar la marca no original, pero ya no son de patente protegida.

Algunos amparos nos obligan a comprar medicamentos de marca y eso va contra la ley, porque la ley dice que no se pueden comprar medicamentos de marca.

¿Las presiones vienen de proveedores, de farmacéuticas o también de otros sectores?

Es difusa. La presión la recibe el IGSS fuertísima pero está muy bien estructurada la presión para venir de distintos ámbitos, pero el proveedor que es excluidos de una compra porque no es competitivo no viene directo, sino que utiliza otros mecanismos para presionar que compremos su producto y eso nos hace a nosotros gastar hasta unos Q500 millones al año que podríamos ahorrarlo, y eso es lo que quita recursos para poder mejorar en el equipamiento de las instituciones.

“Esto puede incluso acarrear persecuciones personales con el objeto de descalificar los avances que hemos tenido en el IGSS”.

¿Esta gestión y los ahorros que hacen con UNOPS dependen del presidente del IGSS? Se aproxima el cambio de presidente de la Junta Directiva, es decir ¿Podría cambiar el sistema de compra que hace el IGSS?

No deberían cambiar las cosas porque un presidente tiene un voto de seis de la Junta Directiva, no deberían cambiar las cosas porque la Junta Directiva es la que ha orientado estos cambios, sin embargo como las presiones son difusas uno debe saber que la corrupción es básicamente una actividad delictiva y un delincuente se cuida de no ser atrapado, entonces manejas distintas instrumentaciones para poder lograr su objetivo.

Yo al día de hoy tengo la absoluta confianza en la Junta Directiva y en la Gerencia y en las instancias que hemos creado, solo un modelo de mucha presión, por ejemplo utilizando eventualmente señalamientos de que hay ilegalidades en estas decisiones son las que podrían botarlas; que vengan instancias ya sea de control o de justicia que digan que todo lo que hicimos es ilegal y que entonces hay que quitarlo, esto puede incluso acarrear persecuciones personales con el objeto de descalificar los avances que hemos tenido en el IGSS.

¿Hay algún temor directo en su persona por haber liderado estos cambios?

Por supuesto que hay un temor directo en mi persona que para cambiar todo lo que hicimos señalen que es delictivo, señalen que es ilegal y que como consecuencia hay que quitarlo y perseguir a quienes hicieron estos esfuerzos de transformación.

¿Cómo es la relación con el resto de representantes en la Junta Directiva para lograr esos consensos?

La Junta Directiva está integrada por personas muy competentes, muy honorables y comprometidas, de manera que lo que se ha logrado es de todos y yo lo que he hecho es armonizar debates, hay veces donde no estamos todos de acuerdo con lo mismo y hay votos en contra y favor, eso es normal; lo que sí es muy importante que la cabeza tiene que mantenerse limpia, en esta dirección fríamente porque si pierde el norte puede empezar a causar problemas, por eso se requiere a una persona competente y que entienda la responsabilidad social, que la quiera y la aprecie como una estrategia importante de la nación.

El puesto que usted debe de dejar porque termina su mandato lo debe elegir el Presidente, es de dominio público que ha habido diferencias ¿A qué obedecen esos distanciamientos y esa falta de trabajo entre el Ministerio de Salud y el IGSS en época de pandemia?

Yo no sabría decirle, no tengo respuesta sobre ese tema, yo no conozco al presidente, una vez lo he visto. Lo que sí es importante que esta Junta Directiva, la presidencia y la gerencia del IGSS hemos sido muy celosos de la autonomía, es una autonomía constitucional orgánica que es imprescindible para poder manejar un órgano de la sociedad, del pueblo de Guatemala que tiene tantos recursos y tantas responsabilidades, nosotros hemos sido enfáticos en la defensa de la autonomía y creemos que esa es una de las misiones primordiales que va a tener el nuevo presidente de la Junta Directiva, mantener enarbolada la bandera de la autonomía del IGSS.

“La coordinación no implica la pérdida de autonomía, es decir nosotros en la coordinación tenemos que proteger los interés del seguro social y nuestro derecho habientes, la coordinación no implica un sometimiento que ponga en riesgo, digamos el cumplimiento de los grandes objetivos de la seguridad social”.

¿Qué tan importante es la coordinación del Igss con el gobierno?

De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes tenemos que tener una coordinación que es necesaria y esa coordinación se ha revelado indispensable en la atención de la inmunización y de la vacunación porque nosotros no tenemos acceso a comprar vacunas porque los proveedores no nos venden, sólo al gobierno.

Se necesita una coordinación para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pueda tener acceso a los procesos de negociación y pueda tener acceso a las vacunas que de cualquier medio el gobierno logra, ya sea a título de compra o de donación, el IGSS atenderá sus responsabilidad y tendrá que pagar, eso está previsto pero la coordinación no implica la pérdida de autonomía, es decir nosotros en la coordinación tenemos que proteger los interés del seguro social y nuestro derecho habientes, la coordinación no implica un sometimiento que ponga en riesgo, digamos el cumplimiento de los grandes objetivos de la seguridad social.

¿Cuál fue el mayor reto para el IGSS hacerle frente al coronavirus?

El reto es que nosotros estábamos ante un fenómeno desconocido y que reclamaba una atención especializada con equipamiento especializado, nosotros no teníamos la suficiente infraestructura de intensivos, entonces teníamos limitaciones de carácter de información, equipamiento e infraestructura.

Nosotros actuamos muy rápidamente, la Junta Directiva impartió las instrucciones que tenía que impartir, la Gerencia puso a disposición de la estrategia los recursos, se fijó un presupuesto de Q500 millones, se aprobó la creación de 2 mil plazas y con esos recursos se generó una nueva infraestructura, transformamos tres unidades en hospitales para covid en área de última generación, cuatro con el de Quetzaltenango.

Transformamos y mejoramos los intensivos de los hospitales centinelas que son el hospital de zona 9, el hospital el hospital de zona 6, el hospital de Mazatenango el hospital de Puerto Barrios y el de Escuintla, de manera pues que nosotros, y se generó también la inversión en equipamiento tanto inmediata a través de nuestros órganos de adquisiciones como de UNOPS, dimos la instrucción y se consiguieron por ejemplo ventiladores, monitores de la mayor calidad a precios muy competitivos, de manera que nosotros con esos Q500 millones de quetzales, Q540 millones aproximadamente, logramos salir adelante con la crisis y además logramos comprar dos hospitales modulares que se están armando en este momento en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, para capacidad de 240 camas, como el hospital de Quetzaltenango con 240 camas, y uno de 164 camas en Escuintla.

El IGSS salió adelante con el equipamiento necesario, con la infraestructura necesaria y los insumos medico quirúrgico y con los medicamentos, con la suficiente protección a nuestros trabajadores.

¿Se pudo unir fuerzas y trabajar con Salud el problema de la pandemia y ahora el plan de vacunación?

La pandemia la trabajamos de manera diferenciada, cada uno cubriendo sus necesidades y en la vacunación nosotros estamos atenidos a lo que nos entregue.

El presidente dice ahora que el IGSS se va a encargar de la vacunación de maestros ¿Cómo se trabaja ese plan?

Nosotros ya teníamos un plan de vacunación bien elaborado y nosotros por supuesto dentro de nuestros afiliados están los maestros, tanto de la educación pública como de la educación privada, esta prioridad la vamos a atender con la mayor eficiencia posible pero tenemos que tener en mente no descuidar otros segmentos de la población vulnerable, con enfermedades catastróficas, gentes de edad mayor; de cuenta que si el gobierno nos da las vacunas que se necesitan vamos a cumplir con nuestra misión, si no tenemos las vacunas no podemos.

¿Alguna recomendación o consejo para al próximo presidente del IGSS?

Primero le deseo muchísimos éxitos, creo que él hereda una institución en marcha, pujante, con una muy buena Junta Directiva y excelente Gerencia, con programas muy importantes, está el convenio de infraestructura con UNOPS, que le llamamos INFRA IGSS, ya está en marcha diseñando los nuevos hospitales de alta especialidad, hospitales generales, también en el interior del país, de manera que en el año 2025 si no se interrumpen los procesos se estarían inaugurando estos hospitales; igualmente están los procesos de fortalecimiento institucional que implica una nueva arquitectura organizacional que va en marcha, una inversión importante dentro de INFRA IGSS, todos los temas informáticos para poder abrir el IGSS con sus expedientes electrónicos, con su red de hospitales que va a ser necesaria, sobre todo para poder responder a las pensiones.

Dar respuesta a las pensiones en días, ahora no tardamos meses, muchos meses, entonces el nuevo presidente tiene servida la mesa para poder darle al pueblo de Guatemala una seguridad social con amplia cobertura, con mucha calidad y una racionalidad en los recursos financieros.

Otra cosa que tiene que seguir haciendo el presidente del IGSS es luchar porque el gobierno de la república disponga de los recursos para pagar con las obligaciones del Estado para con el IGSS, tanto como patrono, la atención de jubilados, la cuota que le corresponde como Estado porque es indispensable para seguir con la seguridad social y la sostenibilidad financiera que se busca hacer.

¿Cuál fue su peor experiencia en estos años de trabajo?

Todas las experiencias han sido satisfactorias porque han sido de construcción, de moderación, moderar nuestra Junta Directiva y de defensa de la autonomía, todos los días el presidente de la Junta Directiva del IGSS tiene alta satisfacción.

¿Cuáles son los planes para Carlos Contreras?

Me voy a la esfera privada, con mi familia, tengo un proyecto empresarial privado, primero Dios va a funcionar y a eso voy, alejado de toda la vida pública.