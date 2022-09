CGC nombra comisión de auditoría para revisar compras electorales en el TSE

Entre las anomalías está el hecho que algunas no se publican en Guatecompras y se hacen de forma directa, sin realizar licitaciones o cotizaciones, pese a que algunas van desde Q1 millón hasta los casi Q6 millones.

Entre las adjudicaciones hay contrataciones de servicios de diseño, desarrollo e implementación de plataformas informáticas, servicios de monitoreo de redes sociales, minicentros de datos modulares, licencias de oracle data base standard edition, guantes de latex y crayones, entre otros.

En comunicados de prensa, el TSE ha informado que el artículo 115 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 les facultó para hacer compras directas cuando el insumo, bien o servicio a adquirir se relacione a las elecciones.

Sin embargo, la LCE, cuya vigencia no se limita a este ejercicio fiscal y es de carácter transversal para todo el Estado, advierte al TSE que solo puede hacer compras directas relacionados a los comicios en el año en que estos ocurren. Las elecciones son el otro año, por lo que la institución debe realizar licitaciones o adquisiciones, advierten expertos en presupuesto.

Según informó la CGC, se estima en un mes tener resultados de la auditoría el lunes.

Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, dijo que la CGC debe verificar y auditar cualquier compra que realice una institución del Estado y en este caso debe considerar que no estamos en año electoral. Por lo tanto, se deben seguir los procesos que establece la LCE.

“En estos momentos todavía no estamos en año electoral. No se ha hecho el llamado a elecciones y, por lo tanto, aunque el tribunal argumente cualquier cosa, deben seguir los procesos adecuados y hacer el llamado a licitar. La Contraloría debe dar acompañamiento y si no se cumple con los requisitos de transparencia, debe colaborar con enmendar la tarea al TSE, dijo Cruz.

Más compras

Pese a los cuestionamientos que suscitan estas compras directas, el TSE tiene intenciones de continuar adquiriendo bienes y servicios bajo esta modalidad que, a criterio de consultores en presupuesto, no garantiza la competitividad ni la transparencia.

Prueba de ello es que ayer publicaron un anuncio para adquirir 42 bienes y servicios de forma directa que incluyen la elaboración e impresión de papeletas electorales, renta de vehículos, fletes, servidores de almacenamiento de información, proyectores multimedia, servicios de soporte y seguridad informáticos, monitoreo de medios y diversos artículos, entre otros.

Este nuevo proceso no consta en Guatecompras y únicamente se publicó en un diario de mayor circulación.