CIV: una institución marcada por décadas de mala gestión, presiones, corrupción y proyectos inconclusos

La renuncia del ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado el viernes recién pasado pone en relieve los problemas y proyectos viales pendientes de concluir, así como los constantes cambios que los gobiernos hacen al tomar posesión de esa cartera, una de las más señaladas por su mala gestión y casos de corrupción, resaltan transportistas, empresarios y un exministro.

Alvarado renunció seis meses después de tomar el cargo, tras la destitución de Jazmín de la Vega el 17 de mayo último, por decisión del presidente Bernardo Arévalo, cuyo gobierno señaló a la funcionaria por autorizar pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado.

Obras inconclusas

En medio de cambios en dicha institución, están pendientes de concluir las reparaciones en el kilómetro 44 de la autopista a Palín - Escuintla, donde un colector en mal estado provocó el colapso de la carretera; tampoco avanzó la construcción del puente Belice 2, una obra que se inició en noviembre de 2023 pero que fue suspendida por problemas financieros y porque no se ha logrado todo el derecho de vía.

La construcción de un puente en la 53 calle de la avenida Petapa, zona 12, ha tenido retrasos para concluir debido a inconvenientes financieros entre la empresa y el CIV. Por complicaciones en la reparación de tuberías y temas financieros también está inconclusa la construcción de un puente en la 9a. avenida de la calzada Roosevelt, zona 7. El proyecto tendrá un costo de Q44.6 millones.

En el kilómetro 136.5 de la ruta al Suroccidente, Chicacao, Suchitepéquez, los pilotos deben esperar entre dos y cuatro horas para cruzar por el puente Nahualate, donde el paso fue habilitado de manera intermitente debido a daños en la estructura.

Ante el colapso de tramos carreteros, el diputado del partido VOS, José Chic, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad que emitió una resolución a su favor, la cual establece que el CIV debe resolver de inmediato los problemas en la red vial, una situación que centró la atención en dicha cartera.

"Se perdió la esperanza"

Para Héctor Fajardo, director general de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), la salida de Alvarado solo demuestra la mala gestión y corrupción que persiste en esa dependencia, así como las presiones que deben enfrentar los funcionarios.

“En el gobierno anterior hubo poca inversión en la red vial y las carreteras siguen en mal estado; cuando comenzó este gobierno teníamos la esperanza de que esto cambiara, principalmente en tema de corrupción, lamentablemente no se han visto cambios y la esperanza se perdió”, señaló.

"Se perdió la esencia del ministerio de Comunicaciones para atender la infraestructura, es un ministerio inoperante, tiene lógica que haya renunciado Alvarado porque no tenía experiencia en temas de infraestructura vial", puntualizó.

Félix Alvarado es el ministro número 12 que ocupa el cargo en los últimos 16 años en el CIV. El listado inicia en 2008, cuando la administración del entonces presidente Álvaro Colom juramentó como titular de la cartera a Luis Alfredo Alejos, quien fue investigado por el Ministerio Público en el caso “Transurbano” y fue señalado del delito de peculado y fraude. A esa investigación le siguieron otras donde se involucra a funcionarios que presidieron esa dependencia.

Presiones siempre han existido

A decir de Aldo García, exministro de Comunicaciones durante el periodo del presidente Jimmy Morales (2016-2020), las presiones de contratistas, diputados y financistas de campaña siempre existen, y es una de las causas por las que un ministro de Comunicaciones pueden llegar a renunciar.

"Hay presiones de contratistas que tienen años de recibir obras y de diputados que eventualmente conocen a las empresas contratistas, también pueden ser los financistas de campañas. Siempre hay presiones pero uno no necesita ceder, hay que sacar los eventos con precios del mercado, yo no cedí, por eso aguanté dos años y cuatro meses en el ministerio”, afirma.

Durante su administración, según García, no podía ejecutar obras por la falta de presupuesto.

"A diferencia mía, él -Felix Alvarado- tuvo muchas bondades, porque tuvo ampliación presupuestaria para poder ejecutar, pero no sé qué le ocurrió, no sé si no quiso utilizar a las empresas existentes, algo vió que no quiso ejecutar", acotó.

Nueva ley cambiará modalidad de contratación

El 12 de noviembre último, el pleno del Congreso aprobó la Ley de Infraestructura Vial, normativa que contempla la regulación de la modalidad de contratación e identificación de proyectos viales prioritarios, según lo que detallan sus artículos.

También se constituye la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) que auxiliará al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el cual gozará de independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa. Dicha dirección deberá planificar el desarrollo y la conservación de la infraestructura vial, llevar a cabo procesos de precalificación, supervisar y evaluar el desarrollo de los proyectos.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, dice que la normativa será una herramienta para el próximo ministro que sea nombrado y debe ser aprovechada para promover la inversión, tanto nacional como extranjera.

"Esta iniciativa le abre un nuevo capítulo a Guatemala de oportunidades para mejorar la infraestructura vial prioritaria. Esperamos que el próximo Ministro que sea nombrado, pueda aprovechar esta ley para recuperar las carreteras que tanto necesitamos", afirmó.

Ministerio es clave para la economía

Para Julio Orozco, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la continuidad, la capacidad técnica y de liderazgo en el CIV son “fundamentales” para el desarrollo de proyectos prioritarios que impactan en la competitividad nacional.

Orozco, dice que la renuncia de funcionarios en el CIV causa preocupación porque impactan en la ejecución de iniciativas críticas.

"La infraestructura vial, el mantenimiento de las redes logísticas y la mejora de las condiciones para el transporte son esenciales para garantizar el acceso oportuno y eficiente a los alimentos”, expresó.

Orozco dice que la estabilidad en la gestión del CIV no puede ser subestimada, debido a que los constantes "cambios en el liderazgo de instituciones clave generan retrasos y ponen en riesgo el cumplimiento de metas fundamentales para el desarrollo del país".

"La inversión en infraestructura, no es solo una cuestión económica, sino una necesidad social. Estas mejoras permiten que alimentos seguros y de calidad lleguen a las comunidades más vulnerables”, puntualizó.

El recorrido de ministros de Comunicaciones:

Álvaro Colom (2008-2012)

Luis Alfredo Alejos-investigado por peculado y fraude.

Guillermo Andrés Castillo

Jesús Insúa Ramazzini

Otto Pérez Molina (2012-2015)

Alejandro Sinibalid – con casos abiertos por corrupción.

Víctor Enrique Corado Valdéz – procesado por caso Construcción y Corrupción

Jimmy Morales (2016-2020)

Sherry Lucrecia Ordóñez Castro

Aldo Estuardo Garcia Morales

José Luis Benito – procesado por corrupción.

Alejandro Giammattei (2020-2024)

José Edmundo Lemus – diputado

Javier Maldonado Quiñonez

Bernardo Arévalo (2024-2028)