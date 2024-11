Codedes contarán con Q12 mil millones para 2025

Este año el gobierno central y los diputados han priorizados los aportes a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), a pesar que la ejecución va con retraso. Además para el próximo año contarán con los fondos que no se utilicen este año más los que se asignen de oficio en el presupuesto del 2025.

Gobernadores señalan al respecto que sí cuentan con los equipos técnicos y con las medidas de transparencia para asegurar la ejecución de los más de Q12 mil millones para obras con los que contarán. Aunque expertos en el tema cuestionan los mismos aspectos, además que critican que los Codede está siendo la moneda de cambio por votos en el Congreso.

Este año en total se asignaron más de Q7 mil entre aportes ordinarios y extraordinarios a los Consejos, pero los reportes oficiales del portal Control de desembolsos y transferencias a los Codede (Codet) da cuenta que la ejecución apenas alcanza el 30 por ciento respecto a los Q3 mil 392 millones, que corresponden a los fondos ordinarios con los que se inició el año.

Adicional, en la ampliación presupuestaria se aprobaron más de Q4 mil millones, entre fondos ordinarios y extraordinarios. Estos últimos fue por medio de una enmienda que tenía un listado de todos los municipios con montos específicos, aunque ni los diputados oficialistas ni las instituciones del Ejecutivo pudieron explicarla técnicamente. De todos esos fondos, aún no se ha iniciado con la ejecución.

Para el 2025, el Congreso aprobó que los Codedes ejecuten los fondos que no se utilicen este año, además de los que se vayan a otorgar en el presupuesto general. Comúnmente, los recursos que no se usan deben ser trasladados al fondo común. En una citación reciente, la directora Técnica del Presupuesto, Astrid Villacorta, reconoció que el hecho que no regresen a la cartera del Tesoro podría afectar la disponibilidad para financiar otros programas e instituciones.

Las proyecciones apuntan que para el año entrante, los Codedes contarán con más de Q12 mil 500 millones para obras. Debido a que en el proyecto de presupuesto se están pidiendo Q4 mil 322 millones como aporte ordinario, más Q5 mil millones de aporte extraordinario y cerca de Q3 mil millones sin ejecutar de este año.

Será el año en el que más fondos tengan los Codede porque casi duplicarán lo otorgado este año y sobrepasan por más del 300 por ciento aunque el récord histórico muestra que, en promedio, es un 25 o 30 por ciento lo que se queda sin ejecutar.

Capacidad

Christians Castillo del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac) señala que casi desde el inicio de los gobiernos locales las capacidades técnicas han sido un obstáculo debido a que la ejecución requiere procesos burocráticos prolongados por lo que no se podrán aprovechar todos los fondos.

"Las municipalidades no son las de mejor calidad, principalmente en las municipalidades más pequeñas, entonces no logran cumplir con todos los requerimientos que otras instituciones tienen que emitirles para poder ejecutar. Si esto es así normalmente en los años con aportes normales, me parece que va a haber una sobresaturación que no le va a permitir del todo a las capacidades instaladas municipales cumplir con los tiempos (...) Es una cadena del sistema", advirtió el experto.

A su criterio, esto repercutirá en que nuevamente el Congreso discuta si la ejecución multianual sea una norma permanente o si se vuelve la regla para todos los años, aunque las alcaldías y gobernaciones sigan sin las capacidades para ejecutar tantos fondos y herramientas para asegurar la transparencia.

"Es una cantidad ridícula (...) No hay dentro de la norma herramientas que garanticen que no se vayan a adjudicar obras a intereses de diputados, alcaldes o gobernadores. Sí estamos ante un riesgo", hizo ver.

De acuerdo con Codet a la fecha, El Progreso es el departamento que más ha ejecutado con un 46.15 por ciento, seguido de Baja Verapaz y Sacatepéquez. Mientras los que están más rezagados son Quetzaltenango, Huehuetenango y Quiché con 17.04 por ciento.

La gobernadora de Jutiapa, Diana Herrera, aseguró que se está haciendo hasta lo "imposible" para lograr ejecutar la mayor parte de los fondos el año que viene y comentó que la medida de transparencia más importante del departamento es ella.

"La medida de transparencia, el filtro más grande pues soy yo. Estamos -trabajando- en la misma línea con el con director -ejecutivo- y los 17 alcaldes lo saben que los expedientes se revisan a detalle", aseguró Herrera, quien hasta el miércoles dirigía el departamento con la ejecución más elevada.

Héctor Morán, gobernador de Quiché, aseguró que se están realizando capacitaciones a los directores técnicos del presupuesto municipales para que los expedientes avancen lo más pronto posible y no se requiera devolverlos por errores.

"Se dieron talleres y capacitaciones a los directores técnicos y directores financieros. Este año también se puede considerar que por falta de conocimientos o experiencias hubo ejecución baja", explicó.

Añadió que se está trabajando en la presentación de los expedientes para poder ejecutar lo correspondiente de este año en el 2025 y agilizar los procesos. Las autoridades del Ejecutivo fijaron como fecha límite para la firma de los convenios el 15 de diciembre. Aparte, al año entrante se tendrán más fechas para comprometer los fondos que correspondan al periodo fiscal.