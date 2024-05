En paralelo con el análisis de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, algunos diputados de forma individual han comenzado con una serie de audiencias con organizaciones civiles para escuchar sus planteamientos referentes al sistema electoral, con miras a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Estas audiencias fueron convocadas por el diputado José Carlos Sanabria, electo por el Movimiento Semilla, y quien forma parte de la Comisión de Asuntos Electorales. Además de los diputados Raúl Barrera, Ivanna Luján y Victoria Godoy Palala, de la misma bancada.

“Mejorar la participación ciudadana y la representatividad. Como trabajamos con los jóvenes lo vemos muy presente ese sentimiento, que no hay representatividad, se sienten lejanos a sus diputados, en el sentido que no reconocen las caras de los candidatos y no reconocen las caras de los diputados cuando llegan al Congreso”, expuso Crista Walter, del Movimiento Cívico Nacional durante su intervención.

Walter agregó que su propuesta va sobre la línea de “desbloquear” los listados, pero manteniendo el sistema proporcional, ya que permite tener pesos y contrapesos.

Martha Rocché, de la Asociación de Mujeres Moloj, propuso temas como la paridad y la inclusión de los pueblos indígenas, pues considera que hay una deuda política con este sector.

“La resistencia del año pasado -2023- recordemos que fue liderada por las autoridades ancestrales, es una deuda política, que también para que hoy en día el partido oficial pudiera tomar posesión”, destacó Rocché.

Según Rocché estas propuestas ya están incluidas en la propuesta de reformas a la LEPP que entregó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras los planteamientos en la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came).

María André Alcázar, de la Fundación 2020, manifestó que la propuesta iría sobre la línea de la modernización del TSE, el fortalecimiento de la institucionalidad del Congreso y corregir las reformas de la LEPP que se hicieron en el 2016, ya que considera que hay aspectos que no están “claros”.

Alcázar propuso que los magistrados del TSE no deberían finalizar sus periodos en simultáneo, sino hacerlo de forma paulatina.

“Estamos conscientes que necesitamos promover una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que resuelva muchos problemas de representación que estamos enfrentando en estos momentos (…), estamos haciendo esfuerzos para tener espacios para escucharlos (…), buscamos puntos de consenso entre las distintas propuestas”, dijo el diputado José Carlos Sanabria al inicio de la reunión.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso actualmente tiene bajo análisis tres iniciativas para emitir un dictamen conjunto.

Se trata de la propuesta de reformas presentada por el TSE, otra impulsada por el diputado Inés Castillo y una tercera que fue presentada por el exparlamentario Roberto Villate.

Las audiencias continuarán este jueves 23 de mayo y se sumarán otras los días 24, 29 y 31, y el próximo 7 de junio, cuando culminen.

Participantes

Organizaciones que participaron este 22 de mayo