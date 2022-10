Comisión a CGC arrancará con la integración de la nómina manteniendo a candidato oficialista sin desvanecer impugnaciones

La decisión no fue unánime, pero sí por mayoría la Comisión de Postulación para Contralor General de Cuentas decidió mantener a dos aspirantes, a pesar que no se aceptaron sus pruebas de descargo.

Con anterioridad, el sábado, se aceptaron las pruebas de descargo de Mario Xocoy (subcontralor a cargo de la Contraloría, desde el 13 de octubre recién pasado) y del aspirante Frank Bode, quien se encuentra entre los 12 mejores calificados. Durante la sesión del miércoles 26 de octubre, se valido el criterio acordado y la continuidad en el proceso para estos dos últimos aspirantes.

Llegar a esa decisión no fue fácil. El pasado fin de semana el acuerdo de los comisionados fue que si las pruebas de descargo no eran aceptadas el aspirante quedaría excluido del proceso.

Ahora, porque un grupo considerable de comisionados argumentó que no podían juzgar y violar la presunción de inocencia de los aspirantes, el criterio de exclusión fue modificado.

Pese a que Mazariegos y Elías estaban en un escenario similar, el primero obtuvo de calificación 61.04, una nota insuficiente para estar en el ranking de los 12 elegibles, como acordó la Comisión para la integración de la nómina.

Para Elías, que mantenía dos objeciones el contexto era diferente ya que él si se perfila entre los 12 aspirantes elegibles por tener una calificación de 74.34, quedando en el noveno puesto.

La decisión

Para la continuidad de Mazariegos 16 comisionados votaron a favor, en el caso de Elías fueron 19 los comisionados que validaron su continuidad para la preselección de Contralor General de Cuentas.

Los comisionados que más cuestionaron el excluir aspirantes por las pruebas de descargo fueron Milton Fuentes, José Mazariegos e Ingrid Chavarría, tres electos por la planilla Gran Alianza de Profesionales (GAP) del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA).

“Los que nos hemos manifestado es por la preocupación que como Comisión hagamos o nos pongamos esa responsabilidad sobre los hombros de sentirnos jueces (…) realmente tenemos que tener cuidado para determinar que va a suceder con los aspirantes”, argumentó Chavarría.

Ella y otros de los comisionados de GAP explicaban que se podía violar la presunción de inocencia, pero el comisionado Gerson Tobar, de la Universidad Da Vinci de Guatemala (UDV), explicó que eso no era así.

“La presunción de inocencia no nos tiene que dejar de ver la duda razonable, no es descartar sí o no una prueba de descargo porque seamos jueces. Si no partiendo del principio de inocencia recibir siempre pruebas de descargo y abalarlas todas qué sentido tienen, tienen un sentido de ser para una auditoria social”, explicó.

Un equipo jurídico de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) dio a la Comisión dos escenarios para que ellos tomarán una decisión, en caso no se aceptaran las pruebas de descargo.

La primera señalaba que los aspirantes podían continuar en el proceso, toda vez los hechos se entrarán a considerar al momento de elaborar la nómina; la segunda concluía en la exclusión del aspirante. En los dos casos la Comisión se inclinó por la primera.

Previo a que esas recomendaciones se discutieran en la Comisión, GAP refutaba que habría sido prudente que la consulta se le hubiera hecho al Congreso de la República y no a una universidad.

Jeovani Navarro, representante del Colegio de Ciencias Economías (CCEE) se sumó a esa postura. “Yo considero que lo más sano era que participará algún abogado del Congreso para la transparencia, para que la opinión no viniera sesgada”.

Pero Erick Leony, comisionado representante de la UFM respondió: “Quiero hacer un rechazo total a eso de ‘opinión sesgada’. Creo que las universidades somos de las entidades que estamos acá representadas donde nuestra opinión es de lo más independiente, no tenemos interés o vinculación con nadie en absoluto…no estoy diciendo que las otras partes lo tengan pero nosotros nunca buscamos estar acá, es por mandado constitucional”.

Uno de los señalamientos contra Mazariegos, que no fue desvanecido, fue haber sostenido una reunión con el comisionado Navarro ya cuando la Postuladora estaba en funciones.

Los escenarios

En este punto el panorama no es del todo claro, pero Carmen Aida Ibarra directora de Movimiento Pro Justicia considera que la insistencia por la no exclusión de Mazariegos, no ha terminado.

“Van a tratar de botar la línea de corte, la tabla de gradación…van a tratar de hacer de todo porque lo que quieren es que Erick Mazariegos esté en la lista”, esto implicaría que los comisionados modifiquen el rango de aspirantes elegibles para la nómina de seis, que hasta ahora está entre los 12 mejor calificados.

Ibarra, agregó: “Va a ser una votación sin duda alguna complicada, escabrosa. Van a tratar de modificar la línea de corte, ya vimos que tienen mucha fuerza los oficialistas, básicamente están sacando el pecho por Erick Mazariegos, entre ellos Milton Fuentes, Ingrid Chavarría, Jeovani Navarro, Luis Suárez. Yo creo que van a tratar de romper ‘la barrera’ de los 12”.

Durante la sesión la opinión jurídica despejó otras dudas, entre ellas que las decisiones que tome la Comisión deben de ir sobre 16 votos, lo que hizo que algunos comisionados, entre ellos Milton Fuentes del GAP – CPA, cuestionen que decisiones se tomaron antes sobre 15 votos.

Lo anterior representa un escenario peligroso, según la lectura que hace María José López, analista de Guatemala Visible, “es bastante preocupante querer ver qué aspectos del proceso pasaron con 15 votos, hay ciertos errores que quizá no son intencionales pero abres está puerta para que se den ciertos vicios al proceso”.

La analista, al igual que Ibarra, detecta cierto peligro referente a la línea de corte para los elegibles que ya acordó la Postuladora. “Es un poco difícil determinar si van a eliminar o no la línea de corte porque todavía no se ha dicho en la Comisión, pero es una preocupación que sigue estando vigente porque no escuchamos ningún argumento que diga este aspirante (Erick Mazariegos) no está incluido dentro de la línea de corte”.

A la comisión también llegaron memoriales de José Ramírez Crespin, actual subcontralor, y de Nora Segura, excontralora. Ambos aspirantes quienes aseguran que podrían existir errores en su calificación, extremo que tendrá que ser analizado por los comisionados en Pleno.

La reunión de este jueves 27 de octubre, donde se espera que la Comisión comience con la votación para la integración de la nómina de seis está prevista para las 8 horas en la sede de la Postuladora que funciona en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG).