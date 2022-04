Comisión de Derechos Humanos definirá elección de PDH a puerta cerrada

Pero este proceso se espera se defina en la sesión de este martes, de acuerdo con la propuesta de agenda que compartió la Comisión de Derechos Humanos a todos sus integrantes.

Entre los primeros puntos aparece definir el listado de candidatos que cumplieron con los requisitos y los que no, para que todos sean publicados, y aquellos que tienen algún pendiente puedan subsanarlo.

Así mismo existe una propuesta de cronograma a discutir, seguidamente de una propuesta de tabla de gradación, punto que ha generado diferentes puntos de vista entre los diputados de la Comisión en anteriores sesiones.

Algunos han manifestado que la tabla de gradación podría beneficiar o perjudicar a ciertos candidatos, mientras que otros aseguran que no contar con este mecanismo puede hacer que la elección del PDH se torne subjetiva.

A puerta cerrada

Pese a que autoridades del Ministerio de Salud han reportado una baja de contagios por covid-19, que incluso dieron pie a que se autorizaran algunos cortejos procesionales, en el Congreso se han tomado medidas similares a las de 2020.

El Organismo Legislativo autorizó una serie de limpiezas en los edificios parlamentarios, explicando que serán medidas sanitarias para la prevención de contagios de coronavirus.

Incluso en la reunión de este martes para la Comisión de Derechos Humanos, subrayan que por prevención del covid-19 “no será permitido el ingreso de asesores o secretarias debido al reducido espacio con que se cuenta”.

Comunicación Social del Congreso confirmó que habrá transmisión de la reunión, aunque en ocasiones anteriores, en el momento de las discusiones del pleno y algunas comisiones, no se perciben con claridad el audio o se interrumpe la transmisión.

Por las tareas de limpieza en los edificios del Congreso, el pasado lunes se suspendió la reunión de instancia de Jefes de Bloques, lo que prácticamente anuncia que esta semana los diputados no van a tener sesiones plenarias porque no se discutió ninguna agenda y no hay convocatoria por el momento, adelantando de esta manera el asueto de Semana Santa una semana antes.