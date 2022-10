Comisión de postulación de CGC ya muestra fraccionamiento y lucha de intereses

Pero la más reciente medición de fuerzas la ganó la academia. Las universidades lograron imponerse a los comisionados del Colegio de Contadores Públicos y Auditores de Guatemala (CPA) que pretendían cambiar la tabla de gradación.

“No lo veo justo y tal vez hasta un poco ventajoso que a una persona que tenga de 15 años de experiencia tenga 12 puntos y que alguien que tenga 16 años tenga 30 puntos. No estoy diciendo que bajemos los rangos, lo que estoy diciendo es que debemos de ampliar esa cantidad de puntos para que no sea ventajoso”.

Ese argumento fue de Milton Fuentes, representante del CPA electo por la planilla Gran Alianza Profesional (GAP) que colocó cinco comisionados vinculados de apoyar a un posible candidato oficialista, según las organizaciones.

Pero no solo los comisionados de GAP pretendían alterar la tabla de gradación cuando ya se sabían los nombres de los aspirantes y su trayectoria profesional, que ocupa el 50% de la calificación de la tabla de gradación.

También el comisionado Luis Suárez que representa a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) manifestó dudas por el porcentaje de distribución, y argumentos similares frenaron a la postuladora todo el sábado.

Finalmente la mayoría de comisionados de las universidades, con excepción de Suárez que no estuvo en el salón para la votación, validaron la tabla de gradación.

Según el monitoreo de Guatemala Visible, otros comisionados de colegios profesionales que si apoyaron la tabla de gradación fueron Gerardo Santéliz y César Sarat, ambos del CPA electos por la planilla Nosotros, también Byron González de Avancemos y Silvia Duarte de GAP, junto a Vilma Gálvez, del Colegio de Ciencias Económicas (CCEE). Finalmente se respaldó la tabla de gradación con 16 votos a favor, seis abstenciones y una ausencia.

Otras votaciones

Uno de los comisionados que parece ir contra corriente con las propuestas del resto de las universidades es Suárez, quien representa a la USAC. Él voto en contra de dar puntos a los resultados de las pruebas psicométricas.

Tampoco apoyo dar puntos a la entrevista y plan de trabajo, pero si respaldó el dar calificación a la licenciatura a contaduría, que es uno de los requisitos de ley para optar al puesto de Contralor General de Cuentas.

Incluso algunas organizaciones fiscalizadoras sospechan que podría tratar de allanar el camino para su candidato predilecto, pero esos son señalamientos que Suárez rechaza de manera rotunda.

“Quisiera que quedara acá si yo me he dirigido a alguno de los decanos o de los otros comisionados para promover no solo al señor Mazariegos Salas, si no a cualquier otro de los que están en este listado porque no me he acercado a nadie (…) yo no tengo candidato, mi candidato va a ser el que el Congreso de la República elija en el momento oportuno”, precisó.

Para la primera votación que buscada dar puntos a los resultados de las pruebas psicométricas se impusieron con un no, los colegios profesionales y algunas universidades, quedando una votación de 15 contra 7 más una ausencia.

Las últimas dos votaciones citadas no llegaron en una primera ronda de votación a una conclusión, según demuestran los anexos de las actas de la Postuladora, ya que las votaciones han estado en el rango de 10 a 13 votos, sin que sea posible alcanzar la mayoría calificada.

Defensa y apoyo

Actualmente las universidades y los colegios profesionales compiten por el control de la Comisión, ningún grupo cuenta con un apoyo rotundo de 16 votos para la toma de decisiones.

Pero ha sido claro quienes han tratado de frenar y dilatar el trabajo de la Comisión, según la lectura de María José López, analista de Guatemala Visible.

“Ha sido evidente que hay cierto grupo que frena la elección, que no están de acuerdo con ciertas propuestas. Podemos decir abiertamente que los representantes de CPA en su mayoría, quitaría al representante de Avancemos, votan principalmente en grupo que es lo normal si representan las mismas planillas”.

La analista agregó, “generalmente son ellos quienes van en contra de la mayoría de propuestas y por ser una cantidad considerable de personas se frenan las resoluciones”.

Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Pro Justicia, considera que desde ya algunos comisionados están tratando de liberar el camino para sus predilectos.

“Hay mucha tensión en el seno de la Comisión porque están previendo y delineando defensa, están pensando en los aspirantes que van a apoyar y que son sus favoritos”, refirió.

Por la forma en que se ha desarrollado esta Comisión, Guatemala Visible considera que la integración de la nómina sea un momento de suma tensión e incluso hasta más complejo que el pasado proceso de renovación de Fiscal General.