Comisión de Salud: “La gente dejó de interesarse en las vacunas contra el covid”

La pandemia no se ha olvidado de Guatemala y ante los ojos de muchos, el Congreso se olvidó de la salud cuando le quitó Q600 millones al MSPAS, destinado para vacunas , para dárselo al Ministerio de Comunicaciones.

Pero el diputado Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso e integrante del bloque Visión con Valores (Viva), afirmó en una entrevista que esa percepción es errónea.

Explicó que los dos años de convivencia con la pandemia han hecho que muchos ciudadanos no quieran vacunarse, lo que alteró los planes de trabajo que la cartera tenía a finales del año pasado.

Así mismo, explicó que esperan en las próximas semanas presentar una iniciativa de ley, con aportes del MSPAS, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

La intención de este nuevo proyecto legal, según el congresista, busca un cambio profundo en las compras que realiza Salud para las medicinas contra el covid y cualquier otra enfermedad.

¿Qué análisis ha hecho la Comisión de Salud del Congreso por la quinta ola de contagios de covid-19?

El análisis que tiene la Comisión de Salud va desde el punto de vista de la preocupación porque se evidencia el aumento de casos, el miércoles tuvimos 5 mil 133 casos, estamos en promedio con poco más de 4 mil casos todos los días.

Sin embargo, las variantes a pesar que son muy contagiosas no han requerido una saturación del sistema de salud, el porcentaje de ocupación de los hospitales es del 19%, creemos conveniente desde la Comisión de Salud hacerle algunas recomendaciones que ya hicimos llegar al Ministerio de Salud.

En una plática que tuve recientemente con el Ministro de Salud se estima que esta quinta ola podría terminar a finales de julio, se mantendrían las mismas medidas si no superamos los 6 mil casos diarios y si la ocupación hospitalaria no alcanza un 25%.

Si pasamos de los 6 mil casos diarios ya el Ministerio de Salud tendrá que preparar una estrategia contundente, serán ellos quienes deberían de dar estas respuestas; nosotros como Comisión ya pedimos al ministro un informe por la quinta ola y sus posibles soluciones.

¿Ya tienen alguna propuesta para legislar nuevamente en el combate a la pandemia?

Desde hace tres meses junto al Ministerio de Salud el Seguro Social estamos elaborando una iniciativa para la compra de medicamentos, también nos está ayudando Fundesa que es un brazo de apoyo para la Comisión.

Queremos implementar un sistema más práctico de compras porque con la actual Ley de Contrataciones compramos un quintal de cemento de la misma forma que un medicamento, la diferencia es que ese medicamento salva una vida hoy y el cemento puede esperar años.

Esto es para evitar desabastecimientos, el covid-19 requiere compras rápidas y vamos encaminados a eso. La próxima reunión de la Comisión será para afinar esta iniciativa de ley.

Hace poco el Legislativo hizo un reajuste presupuestario. ¿Por qué el Congreso descuidó la salud al quitar Q600 millones qué eran para la compra de vacunas?

La situación de los Q1 mil millones destinados a vacunas se determinó que no iban a ser usados en vacunas, probablemente solo un 30% y esa cantidad estaba sin poderse usar si no era para vacunas, el Ministerio de Salud estaba determinado en no usar ese dinero.

Estaba la disponibilidad de Q600 millones para que pudieran ser transferidos a cualquier ministerio, estábamos viendo las emergencias de las lluvias y se consideró que ese fondo se podía utilizar en emergencias.

Desde mi punto de vista no se descuidó la salud porque no se iba a usar en el ministerio, obviamente cuando se dice que le quitan Q600 millones a salud se escucha mal, pero al analizar que no se iba a usar es otra cosa, pero la cartera ya no iba a comprar la cantidad de vacunas que tenía pensado.

¿Por qué cambió el plan de compras de las vacunas?

Estamos abastecidos, además que la gente dejó de interesarse en vacunarse, ya es muy difícil que la gente se vaya a vacunar sin embargo si hay disponibilidad para todos aquellos que lo quieren hacer.

El Gobierno de Guatemala no cumplió con vacunar a menores de 6 a 11 años, su gestión no permitió vacunar a este grupo social. ¿Por qué la Comisión de Salud no ha cuestionado con firmeza este tema?

El asunto de la vacuna pediátrica yo veo que el Ministerio de Salud como el Presidente de la República tienen buena voluntad y recursos para comprarla, sin embargo la farmacéutica (Pfizer) pide requisitos fuertes de soberanía nacional, esta es la verdadera razón.

Tengo entendido que hay una negociación favorable para bajar el nivel de condiciones para que estas compras no pongan en riesgo la soberanía del país, quizá en un momento muy cercano ya se podrá concretar está compra.

¿Se ha discutido en la comisión alguna forma de apoyar técnica o jurídicamente al ministerio para agilizar compra de vacunas?

Nosotros estamos al pendiente y con platicas con el ministro para saber cómo van los procesos. Lo que pasa que este tipo de gestiones son mediáticas y podrían salirse del contexto real, por eso la Comisión ha tenido cuidado cuando sabemos que si hay acciones para buscar soluciones.

El covid parece estarse mostrando cíclico en varios países. ¿Qué papel en contra puede jugar la pandemia para las elecciones si dentro de un año enfrentamos una nueva ola?

No he considerado ese tema, yo creo que es algo que debería de contemplar el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ahora tenemos una variante que es muy contagiosa pero controlable, pero podríamos tener una peor que podría implicar cerrar el país, creo que esto si lo tiene que analizar a profundidad el TSE.

¿En capacidad hospitalaria han tenido acercamientos con médicos sobre los problemas de infraestructura y de insumos que dicen tener los hospitales en general?

Nos reunimos con directores de hospitales, de áreas de salud, con representantes de los sindicatos…todos coinciden que el sistema de salud siempre presenta dificultades en infraestructura.

Nosotros gestionamos ante el ministerio por temas no solamente de infraestructura sino hasta de personal, incluso hay hospitales que tienen 600 personas en sus instalaciones por contrato.

Recientemente nos llegó un dictamen desfavorable para contratar a 95 personas en un hospital que ya están trabajando desde hace tiempo, intervenimos para poder hacer estas contrataciones.

En su momento se habló de una iniciativa para fomentar la vacunación, se estimaba un pago de incluso Q300. ¿Qué paso con esa iniciativa?

La iniciativa tuvo absoluto rechazo, hubo muy poquitos diputados de la Comisión de Salud que se interesaron en el tema; el Ministerio de Salud no lo descalificó.

Se hicieron análisis y consultas pero consideramos que no iba a ser aceptado por la población y que no iba a motivar la vacunación, por eso se determinó mejor engavetar el proceso para no generar ninguna falsa expectativa.