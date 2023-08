Cómo las acciones del MP podrían afectar a Movimiento Semilla en la recta final de la novena legislatura

El fondo de este documento podría tener un efecto negativo en el corto plazo a los actuales diputados de Movimiento Semilla, ya que si el Congreso toma como válida la suspensión los diputados actuales de Movimiento Semilla perderían voz y voto en reuniones clave en el último período de sesiones de la actual legislatura, donde se discutirá entre otras cosas, el presupuesto del próximo año.

“La bancada no tendría derecho a oficinas, a asesores, a estar en la instancia de jefes de bloques”, explicó Roberto Alejos, expresidente del Congreso, quien interpretó los alcances que podría tener la notificación de la Feci.

Alejos considera que la acción de Ministerio Público (MP) va enfocada directamente sobre la actual bancada de Movimiento Semilla, no tanto sobre los diputados electos: “lo hacen para tomar medidas de inmediato, a corto plazo, no es para el tema electoral sino para el tema actual”.

El perder el reconocimiento político en el Congreso podría traer consecuencias sensibles para los diputados de Semilla, que quedarían fuera de instancias fundamentales. “El tema es muy duro, porque no tendrían derecho a oficinas y asesores, lo que aprobaron para evitar el transfuguismo”, apunta Alejos, recordando los últimos cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformada en 2016.

Presupuesto 2024

Aceptar la suspensión provisional sobre Movimiento Semilla dejaría a sus diputados actuales bajo la figura de independientes y podría ser el escenario ideal para excluirlos de la discusión técnica del futuro dictamen de presupuesto 2024, con el que la futura administración de gobierno operará su primer año.

“Las comisiones se integran por representación de las bancadas, al no existir la bancada, la presidenta del Congreso puede interpretar la ley y sacarlos de las comisiones. La decisión de a qué comisión va un diputado es de la bancada, y como acá se trata de hacerle la guerra a Semilla la pueden interpretar de esa manera”, advirtió Alejos.

Jorge Aguilar Wong, politólogo independiente, también identifica el mismo riesgo sobre Movimiento Semilla a partir de la notificación de la Feci. “Los dejarían prácticamente de manos atadas el primer año”, ya que con esto podrían complicar la ruta de trabajo del nuevo gobierno.

Agregó: “el objetivo no es matar la ideología de Semilla, el objetivo es matar al partido político Semilla, asfixiarlo, implica muchas cosas tanto para los diputados electos como ahora mismo, con el análisis técnico del presupuesto”.

El politólogo considera que desconocer a Movimiento Semilla dentro del Congreso sería un golpe contundente para la agrupación, porque aunque “ya no pueden detener el nombramiento del señor Bernardo Arévalo como nuevo presidente, sí harían un daño grande al Congreso, porque quedarían sin partido los nuevos diputados oficialistas”.

Batalla jurídica

Ante la posibilidad de que la Junta Directiva del Congreso tome como válida la suspensión que un juez hace sobre Movimiento Semilla, se daría pie a una serie de acciones legales, según la visión de Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

“En el momento que se active la suspensión vendrán las defensas de Movimiento Semilla, en el sentido que la Ley Electoral y de Partidos Políticos no establece la suspensión de partidos, establece la cancelación”, refirió Quezada.

Además de las acciones legales que se podrían presentar ante las Cortes, Alejos ve primordial que ante un escenario de este tipo sea el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quien fije una postura pública.

“Semilla va a tener que pelear ante el TSE para que no lo suspendan, y pelear ante la Junta Directiva del Congreso para que no ejecuten la orden judicial; además debe exigir que como diputados aun sin bancada se les deje participar en las comisiones”, explicó.

Pese a llegar al Congreso con 23 curules ganadas en las pasadas elecciones para el próximo periodo legislativo, si se ejecuta la suspensión de Movimiento Semilla estos diputados electos no tendrían posibilidad de dirigir ningún órgano legislativo.

“Tendrían una serie de limitaciones en tres órdenes: no podrían integrar la Junta Directiva, no pueden formar parte de la directiva de una Comisión, tampoco pueden estar en la instancia de jefes de bloques; prácticamente no podrían participar en la discusión legislativa de la agenda”, señaló Quezada.

Junta Directiva evaluará

El segundo vicepresidente del Congreso, Sergio Arana, integrante del bloque Vamos, explicó la tarde del jueves que no había analizado de fondo el documento enviado por la Feci y que lo más probable es que el mismo sería conocido en una reunión de la Junta Directiva.

Por el momento, dijo Arana, no hay fecha para esta eventual reunión y tampoco supo explicar la ruta legal a seguir con este memorial. “Es de asesorarnos jurídicamente, en mi caso no soy abogado y no sé qué procede, lo que sí tenemos que hacer nosotros es ver cómo no caer en desacato”.

Por su parte Hellen Ajcip, actual jefa de bloque de Visión con Valores (Viva), considera que la comunicación del MP a la presidenta del Congreso es una especie de “aviso”, pero destaca que previo a que se tome alguna decisión la Junta Directiva tiene que conocer la postura del Pleno del TSE, ente rector en materia electoral.

“Necesitaría la Junta Directiva tener la resolución o la opinión del TSE para ya tomar alguna medida en contra de hoy la bancada de Movimiento Semilla; hoy tienen derecho a jefatura de bloque, presiden comisión y son temas que no se pueden quitar a la ligera”, explicó la congresista.

Para Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), contrario a Sandra Torres, congresista electo por Voluntad Oportunidad y Solidaridad (Vos), la comunicación que envía el MP no debe de tener ningún efecto sobre Movimiento Semilla, ya que el ente rector es el TSE y el Registro de Ciudadanos.

“Debe de ser entendido como una correspondencia, no tiene ningún efecto jurídico y que nadie se quiera pasar de listo de darle algún tipo de connotación que no tiene esta comunicación; es el TSE quien tiene que notificar y enviar en todo caso la certificación correspondiente al Congreso”, concluyó Blanco.