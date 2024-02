En el Congreso se discute una reforma al Sistema de Alerta Alba Keneth, con la cual se pretende que las empresas de telefonía celular alerten a cada uno de los usuarios sobre las personas desaparecidas.

La iniciativa 5883 fue presentada por el partido Podemos el 11 de febrero de 2021.La reforma que este año se encuentra en segundo debate, consiste en adicionar el numeral 7 al artículo 7 del decreto 20-2010, en el cual se cita que, “se deberá divulgar e informar por medio del servicio telefónico que prestan las compañías telefónicas de Guatemala, para que envíen un mensaje de texto con un timbre de ringtone que las compañías dispongan, en el que se incluya la información del menor en estado de riesgo y peligro por su desaparición, y si fuere posible la fotografía del mismo”.

También se indica que los mensajes difundidos pueden ser a nivel departamental, regional o nacional, según sean las circunstancias de la desaparición, sustracción o secuestro del menor.

Medida necesaria

Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobreviveintes, reiteró que dicha iniciativa se discute desde años atrás y espera que en este periodo legislativo sea aprobada.

“En beneficio de la sociedad sería bueno que las empresas de telefonía ayuden en la emisión de las alertas para que lleguen a todos los lugares”.

“Lamentamos mucho que no se haya podido anteriormente porque las empresas de telefonía se han opuesto, al argumentar que saturaría a los usuarios por estar mandando alertas en cualquier momento, pero también hay que reiterar que a cada momento recibimos publicidad que no solicitamos, entonces, si pueden mandar esa publicidad, por qué no pueden enviar las alertas”, cuestionó Hernández.

Ante la discusión de esta normativa, se solicitó nuevamente una postura a las empresas Tigo y Claro, y por medio de las oficinas de Comunicación Social se informó que analizan el tema y pronto emitirán una respuesta. Sin embargo, en mayo de 2021, por medio de la Oficina de Relaciones Públicas la empresa Claro respondió que estaban dispuestos a colaborar con la difusión de las alertas.

“Fieles a nuestro compromiso con la población guatemalteca, de apoyar en agilizar y hacer más eficiente el traslado de información en momentos de emergencia, estamos dispuestos a colaborar en la búsqueda de una solución integral desde el campo tecnológico”, indicaron.

En la misma fecha la empresa Tigo respondió:

“Al inicio de la pandemia de covid-19 nuestras plataformas estuvieron a disposición del gobierno para transmitir mensajes de prevención que llegaron a millones de guatemaltecos. En el caso de las alertas Alba Keneth estamos trabajando en conjunto con una mesa interinstitucional para buscar y evaluar opciones que sean realmente eficientes y logren su propósito, pero que además sean técnicamente viables”.

Localizados

Según datos de la Procuraduría General de la Nación (PGN), desde 2010 cuando se creó el sistema de alerta, hasta el 2023, se han localizado a 62 mil 726 niños, niñas y adolescentes reportados como desaparecidos o sustraídos.

La PGN detalla que en la actualidad se activan alrededor de 432 alertas al mes, cuyo promedio oscila en las 15 diarias.

Las estadísticas oficiales dan cuenta que predominan los casos de niños, y las edades oscilan entre los 13 y los 17 años.

El título de esta alerta se origina con el nombre de los niños Alba Michelle España Díaz y Keneth Alexis López Agustín, dos niños que desaparecieron y murieron en forma trágica en dos lugares distintos de Guatemala.

España Díaz desapareció el 14 de junio del 2007, dos días antes de cumplir los 9 años. A la mañana siguiente su cuerpo apareció destrozado. En forma tardía las agresoras fueron capturadas y condenadas.

López Agustín desapareció el 16 de diciembre del 2009 en Jalapa. Fue secuestrado por dos personas a las que les habían ofrecido Q10 mil por el menor. Su cuerpo fue enterrado en el jardín de una casa vecina.