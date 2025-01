Congreso aplaza definir si los diputados tendrán aumento de sueldo en 2025

Por mayoría, el pleno del Congreso autorizó que cada diputado gane no menos que un magistrado de sala, es decir, Q50 mil mensuales.

El Congreso no ha resuelto en lo que va de enero si es posible el aumento de sueldo para los diputados, retrasando una discusión que tarde o temprano tendrá que tener el pleno, de acuerdo con un fallo constitucional.

A finales del año pasado, los diputados aprobaron su presupuesto para el 2025 y decidieron incluir, por mayoría, un aumento salarial.

La enmienda incluida en el acuerdo autoriza que los diputados no pueden ganar menos que un magistrado de Corte de Apelaciones, es decir, menos de Q50 mil mensuales.

Los diputados Jairo Flores y José Chic presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) cuestionando la decisión del pleno. La Corte otorgó un amparo provisional que frena otros beneficios económicos, entre ellos una indemnización.

Pero el aumento de sueldo debe ser definido por el pleno debido a que no se agotaron todas las vías posibles, y por eso la CC no pudo frenar esa decisión de los diputados.

“El aumento del salario indirectamente quedó estancado. Lo que procede ahora, que dice la resolución de la CC, es que la Junta Directiva debe hacer un análisis y que se debe volver a votar, pero yo veo que ahora ya no hay viabilidad política para ser aprobado”, explicó el diputado Chic.

Hasta ahora el tema no ha sido una “prioridad”, según las últimas declaraciones de Nery Ramos, presidente del Congreso, pero Chic considera que al día de hoy no se podría pagar ese aumento. De lo contrario, volverían a ir a la CC.

“Si se diera el aumento buscaríamos una debida ejecutoria o ampliar el amparo provisional que ya tenemos, porque sí mencionamos indemnización y el aumento de sueldo”, indicó.

Sin dictamen

La resolución de la CC se emitió a finales del 2024, sin embargo, hasta ahora el Congreso no ha dado la instrucción para comenzar a elaborar el dictamen financiero.

Así lo confirmó el diputado Juan Carlos Rivera, secretario de la actual Junta Directiva del Congreso, quien reafirmó que su votó fue en contra del aumento de sueldo para los diputados en el 2025.

“Por el momento todo indica que a fin de mes los diputados recibirán el mismo salario del año pasado, no podrían las direcciones realizar el aumento sin una orden de Junta Directiva”, explicó el congresista.

También se buscó una postura institucional con el departamento de Comunicación Social del Legislativo, pero no fue posible obtener una respuesta.

No cuenta con respaldo técnico

Con el aumento salarial que se autorizaron los diputados cada uno recibiría al año Q714 mil, fondos deberían de salir del presupuesto del Congreso de este año que asciende a Q1 mil 464 millones.

No obstante, para un grupo de analistas, aunque el aumento de sueldo está vigente, no será ejecutado, ya que no se cuenta con un respaldo técnico que autorice a la dirección financiera del Organismo Legislativo un desembolso de ese tipo.

“Es una reforma hecha por 87 diputados que al parecer, al momento de realizarla no tuvieron en cuenta los factores técnicos y administrativos suficientes para poder presentarlo”, explicó el analista Pablo Solórzano, del Observatorio Legislativo.

Aunque el monto financiero del Congreso es amplio, a este momento, según el analista, no se encuentra con una cantidad destinada para cubrir el nuevo compromiso financiero que aprobó por mayoría ese organismo.

“Al no contar con los fondos no existe una oportunidad de poder cumplir con ese compromiso financiero, el aumento de sueldo a los diputados”, explicó.

Incluso, el retraso del dictamen podría obedecer a que no existen argumentos para defenderlo, por lo que según él, lo ideal sería modificar el acuerdo del presupuesto.

“Ahora bien, una corrección que podrían hacer si no cuentan con los fondos disponibles para pagarlo es hacer una modificación. Tendrían que reformar el acuerdo legislativo del presupuesto para poder enmendar esa decisión y dar marcha atrás”, añadió.

Por su parte, Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), concuerda en que si bien el aumento está vigente, el Congreso no podría entrar a pagarlo a finales de enero.

“Creo que ante un fallo de la CC que dice que no hay firmeza porque no se han concretado las acciones administrativas no se les debería de pagar con el aumento. Se corre el riesgo a un mal pago, sería un desembolso sin asidero legal y podrían entrar en problemas con la Contraloría General de Cuentas”, expuso.

Para el analista, es primordial que el Congreso cumpla con lo que ordenó la CC, hacer el dictamen y definir el aumento de sueldo para los diputados.

“Han habido algunas opiniones erráticas del presidente del Congreso diciendo que no está de acuerdo, pero el tema sigue para adelante, eso no es correcto. Si ellos quieren insistir en eso hay que cumplir las fases para que luego la CC diga si fue o no legal el tema”, concluyó.