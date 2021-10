Congreso relega reformas para mejorar la alerta Isabel–Claudina para búsqueda de desaparecidas

La iniciativa de reformas están en el Congreso y ya fueron discutidas; sin embargo, no existe voluntad política para que las apruebe el pleno.

En el 2019 se presentó la iniciativa 5561, que busca mejorar el sistema de alertas Isabel–Claudina. En principio, por los vacíos que impiden fortalecer el proceso de investigación a cargo del Ministerio Público (MP), lo que se refleja en el bajo número de condenas por femicidio, que el año pasado solo fueron 10.

El proyecto legal procura mejorar el sistema de alertas con una participación comunitaria e incluir al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Falló la búsqueda

Un ejemplo claro de los vacíos que existen en el sistema de alertas es el caso por presunto femicidio de Pamela Michelle Molina, la maestra de preprimaria que desapareció cuando tramitaba el boleto de ornato en la Municipalidad de Villa Nueva para obtener su licencia de conducir.

La última vez que alguien la vio con vida fue el 3 de diciembre del 2020. Dieciséis días más tarde fue localizada su familia en una morgue.

Aremi de Molina, madre de Pamela, cuestiona la forma en que procedieron las autoridades, en especial porque los investigadores ni siquiera llegaron al lugar donde trabajaba su hija y se limitaron a comunicarse por teléfono.

“Iban pasando los días y le dije a mi esposo que sentía que ellos no estaban haciendo nada. No salieron a buscar a mi hija y solo estaban pidiendo información. Incluso la directora —donde trabajaba Pamela— nos dijo que los investigadores solo llamaron por teléfono”, recordó.

La angustia de la familia Molina se prolongó por más de dos semanas, pero desde el día siguiente a su muerte el cuerpo de Michelle ya estaba en una morgue. Ese detalle pasó inadvertido para los investigadores.

“Dijeron que solo había entrado el cuerpo de una niña pero no mostraron el cuerpo ni mandaron fotos. Si no es por mi cuñada, que volvió a llegar a preguntar, hubieran enterrado a mi hija como XX”, se lamentó la madre.

La abogada Karla Campos, quien da acompañamiento legal a la familia de Michelle, señaló que los vacíos que no han sido modificados en la ley complican la labor de investigación.

“Estas falencias provocan que la construcción del caso no se haga de la manera correcta. Nos impide que la investigación sea limpia y que demos con todas las personas responsables de los crímenes (…) El mismo MP reconoce que si dentro de las primeras 24 horas no se hacen acciones importantes, es muy probable que no se rescate a la mujer. Son horas determinantes para la vida de la persona”, enfatizó Campos.

Le puede interesar: Localizan cadáveres de tres mujeres, entre ellas dos que estaban desaparecidas y tenían alerta Isabel Claudina

Aspectos por mejorar

El caso por presunto femicidio de Pamela Molina puso en evidencia la necesidad de incluir, en las entidades públicas a cargo de la búsqueda, al Inacif.

“Esto permitiría que se haga un enlace directo para que en cuanto se encuentren cuerpos, de manera automática se reporte al sistema de búsquedas”, hizo ver la abogada.

Por su parte, Lucrecia Vázquez, secretaria de la Mujer del MP, explicó que a partir del caso de Pamela cambió el patrón de trabajo.

“En el caso de Pamela, ella desaparece el 3 de diciembre del año pasado y ciertamente los investigadores sí acudieron al Inacif, pero el cuerpo tenía el 95 por ciento quemado y parecía mucho más joven, como una niña. Desde esta situación se generó una mesa de trabajo directa con el Inacif para que de manera inmediata se identifique y cruce el ADN”, refirió.

Fundación Sobrevivientes, a su vez, considera que uno de los cambios necesarios es incluir en los patrones de búsqueda a organizaciones comunitarias de vecinos, junto a la iniciativa privada, para que avise mediante mensajes de texto o anuncios en las redes sociales las alertas activas.

Lea también: Causa de muerte de dos mujeres y acompañante aún están en estudios (ordenaron pruebas toxicológicas y protocolo de Minessota)

Efectividad

Aunque existan algunas complicaciones, el nivel de eficiencia del sistema de alertas es alta, según la valoración de Vásquez.

“Es un esfuerzo que necesita sus recursos para poder tener un impacto mayor. La efectividad que tenemos ahora es de un 88 por ciento, pero con más recursos y mejor presencia a nivel nacional tendríamos más avances”, afirmó.

Claudia Hernández, directora de Fundación Sobrevivientes, es del criterio que deben analizar ese porcentaje de efectividad, porque han descubierto que muchos agresores activan alertas para recuperar a las víctimas.

“Es importante identificar cuando se pone una alerta por parte de un esposo que busca a su pareja e hijos que son víctimas de violencia, para garantizar que no se vaya a vulnerar en esa búsqueda la seguridad de las mujeres. Esos mecanismos no están en la ley, los procedimientos cuando se identifica este tipo de casos”, advirtió.

Merana Oliva, expresidenta de la Comisión de la Mujer en el Congreso, cree que estas reformas deben hacerse porque es una emergencia nacional, pero no existe interés político. Por tal razón, el Foro de Diputadas buscará los acuerdos para impulsar las modificaciones a la ley.

La Secretaría de la Mujer del MP también prepara una propuesta de cambio para fortalecer las pesquisas.

Por ahora, la madre de Pamela espera justicia para su hija y espera que el sistema mejore.

“Que se saquen de la cabeza que las muchachas se fueron con el novio y se enfoquen en la búsqueda para encontrar a las mujeres desaparecidas”, enfatizó.