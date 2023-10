Congreso suspense sesiones plenarias por manifestaciones y apoya investigación del MP

El Congreso de la República no sesionará esta semana, justificó su inactividad por los bloqueos que exigen la renuncia de la Fiscal General, María Consuelo Porras.

El origen de las manifestaciones se debe al secuestro de las actas electorales de la primera vuelta, que fue ejecutado por el Ministerio Público (MP) en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado fin de semana.

Aunque el MP cuestiona las elecciones, el vicepresidente del Congreso considera que el tema no amerita una postura del Organismo Legislativo.

“No porque es una cosa judicial y yo creo que a pesar de lo que se habla es bueno saber la verdad”.

Marvin Alvarado, diputado de Bien y segundo secretario de la Junta Directiva, dijo que esta semana no van a sesionar. Él no criticó las manifestaciones, pero considera que el MP debe de investigar, aunque enfatiza en que las investigaciones no deberían de alterar los resultados oficializados.

“El MP tendrá que verificar algunos planteamientos que ellos tengan, pero el proceso electoral ya está culminado, que la población esté tranquila porque las autoridades electas ya tienen sus credenciales”.

Pese a la coyuntura, Alvarado tampoco considera oportuno que el Congreso como organismo de Estado emita posición. “Nosotros podemos decirles que estamos apegados a derecho y dándoles seguimiento y acompañamiento a las instancias que nos lo requieran, en estos momentos nosotros no somos el ente que debe de regular o no lo que está sucediendo, es el MP y el TSE”.

Respaldan al MP

Algunos diputados al ser cuestionados consideran que las investigaciones no afectarán el proceso electoral, por el contrario, podrían ser la oportunidad perfecta para que se solventen algunas dudas.

“No, por lo contrario, yo creo que vamos a salir de las dudas porque existen más de mil denuncias de los diferentes fiscales de partidos políticos para denunciar delitos en las elecciones, entonces si aclaramos esto vamos a tener la certeza que estamos cumpliendo con la voluntad del pueblo”, dijo Javier Hernández, secretario nacional y jefe de bloque de FCN – Nación.

El caso que investiga el MP, y que han motivado allanamientos sobre el TSE, se encuentra bajo reserva, pero para la diputada Lucrecia Marroquín, del bloque Valor, considera que las acciones del ente investigador se encuentran en ley.

“Yo no conozco a la señora fiscal, pero conozco su trayectoria y al conocer su trayectoria sé que es una persona que no actúa por instintos, porque sí o porque la están presionando. Es una persona que durante toda su vida ha demostrado que cumple con la ley”.

La coyuntura actual es “delicada y preocupante”, según Rudio Lecsan Mérida, jefe de bloque de Partido Humanista y excandidato presidencial en las recientes votaciones.

El político considera que se tiene que investigar cualquier sospecha, y no ve mal que se haya secuestrado documentación en la sede del TSE.

“El MP tiene funciones para investigar el delito, no solo funciones, es su obligación y si hay un delito tiene que secuestrar lo que tenga que secuestrar”.

Piden objetividad

Existen algunos congresistas que prefieren ser cautos en sus declaraciones, sin criticar la labor del MP o bien defender al TSE.

“Creo que el MP debe de ser lo más transparente posible en las acusaciones que va a hacer, las autoridades electas ya están, no se pueden mover, no sé qué trae el MP”, señaló Cristian Álvarez, diputado de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

También la diputada Hellen Ajcip, jefa de bloque de Visión con Valores (Viva), se limitó a pedir una investigación objetiva.

“Estamos en la expectativa de que los órganos de justicia hagan las investigaciones correspondientes, confiamos en la justicia de Guatemala y esperamos de que cada institución haga la tarea correspondiente”.

Golpe de Estado

Los cuatro allanamientos que ha sufrido el TSE, el secuestro de información sensible del proceso electoral y las solicitudes de antejuicio contra los magistrados tienen un solo fin: Un golpe de Estado.

Al menos esa es la lectura que sostiene la diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq.

Para la congresista la actuación del pasado fin de semana “fue muy brutal”, recordando como fiscales se llevaron actas de la primera vuelta ante la resistencia de un grupo de magistrados del TSE.

“Se está consumando a nuestro parecer un golpe de Estado, no hay otra forma de llamarlo que pretender votar un proceso electoral donde ya están oficializados los datos”, dijo la parlamentaria.

Recientemente, el presidente electo Bernardo Arévalo, durante una reunión con magistrados del TSE dijo que “legalmente” no había nada que hacer para evitar que él, y el resto de electos tomen posesión el próximo 14 de enero.

Dijo que cualquier otro acto que busque impedir su toma de posesión será un auténtico “golpe de Estado”.

El TSE ha criticado como las organizaciones políticas han permanecido en silencio, incluso solo siete partidos políticos se pronunciaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por una acción legal promovida por el TSE, con la que esperan que el máximo tribunal defina el panorama y aclare si un juez penal puede o no tener incidencia en una materia especializada como la electoral.