Control de Comisión de Finanzas e intención por recuperar partido causa discordia entre el oficialismo y sus aliados

Una de las prioridades este 2025 para los diputados oficialistas es volver a ser reconocidos como bancada en el Congreso, tras reformar la Ley Contra la Delincuencia Organizada, con lo cual buscarían presidir por lo menos cuatro comisiones de trabajo, entre estas, una de las más codiciadas, la de Finanzas Públicas y Moneda, la cual año con año se encarga de la discusión del presupuesto del Ejecutivo.

“De momento no, sin embargo, lo más seguro es que una prioritaria sería la Comisión de Finanzas, sobre todo después de lo que ocurrió con los temas del presupuesto este año. Es un poco más complicado hacerlo sin estar en la directiva de la comisión, pero de ahí el resto no nos hemos sentado a ver, tenemos que esperar, de hecho, nuestra prioridad es recuperar primero el partido -Semilla- y los derechos de la bancada”, aseguró el miércoles 8 de enero el diputado oficialista, Samuel Pérez.

Lo anterior lo respondió al ser cuestionado sobre qué comisiones buscarían presidir en el Congreso de llegar a ser reconocidos nuevamente como bloque.

Esta declaración de Pérez no fue bien recibida por la bancada Cabal, una de las aliadas del oficialismo y que en 2024 tuvo la presidencia de esta sala legislativa; además, pretende seguir con la presidencia durante el 2025.

Por medio de su cuenta de TikTok, durante la madrugada de este viernes 9 de enero, el jefe de la bancada Cabal, Luis Aguirre, arremetió contra Pérez.

“Lo que pasó este año fue que al Gobierno se le complació en todo lo que pidió, por el beneficio de la duda, y este año los vamos a fiscalizar. Lo que pasó fue que todo lo que ustedes pidieron se les dio, no tuviste que ser presidente de la Comisión de Finanzas para que se le aprobara la ampliación, el presupuesto y todo lo que pidieron, ahí estuvo Román (Castellanos) en las reuniones”, expuso Aguirre en el video.

En 2024 la Comisión de Finanzas fue presidida por el exministro de Finanzas del gobierno de Jimmy Morales, Julio Héctor Estrada, quien es parte de la facción de Aguirre en Cabal.

“No engañes a la gente que, si no sos presidente no puedes hacer las cosas, vos sos el Ejecutivo, vos tenés la responsabilidad de trabajar por el pueblo y olvidarte ya de tu partido político, a mí no me viste con pines de Cabal (…) no estamos en campaña”, señaló Aguirre, mientras enumeraba algunas iniciativas que se aprobaron el año pasado y en las que asegura que sin ser presidente de alguna comisión las promovió.

Comisiones codiciadas

Aunque en total hay 38 comisiones de trabajo en el Congreso y todas conocen diversidad de temas, hay algunas que se convierten en las más codiciadas año con año.

En el 2024, con una alianza oficialista que eligió la Junta Directiva, las principales comisiones quedaron en los aliados.

Por ejemplo, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que en ese momento era dirigida por el diputado Adim Maldonado que contaba con el apoyo de más de 20 de los legisladores del bloque, se quedó con las presidencias de las comisiones de Gobernación, Asuntos Electorales, Derechos Humanos, Desarrollo Social, Defensa Nacional, Apoyo Técnico y Migrantes.

Sin embargo, para este 2024 Maldonado perdió cuotas de poder dentro de la bancada, ya que se formó una facción de por lo menos 12 parlamentarios encabezados por Inés Castillo, afín a la excandidata presidencial, Sandra Torres, por lo que las presidencias de las comisiones podrían cambiar de manos, principalmente la de Asuntos Electorales que es una de las más codiciadas en el Legislativo.

Consultado Castillo sobre las comisiones que buscarían presidir expuso que aún están en discusión sobre ese tema, por el contrario, Maldonado no respondió a las consultas.

En el caso de Cabal, en 2024 tuvo las presidencias de las comisiones de Agricultura, Educación, Seguridad Alimentaria, Turismo y Finanzas. Según Aguirre, buscarían seguir con las mismas presidencias este año.

“Nosotros vamos a luchar por estar en las mismas”, afirmó.

En el caso de Vamos que cuenta con 39 parlamentarios, le corresponden siete comisiones. En el 2024 tuvo las salas legislativas de Menor y la Familia, de Pueblos Indígenas, de Legislación y Puntos Constitucionales, de la Mujer, de la Juventud y de Integración Regional.

“Aquí es la Junta Directiva la que distribuye las comisiones, no importa que comisiones tenga Vamos, desde la comisión que sea vamos a realizar la función de fiscalización”, afirmó el jefe de la bancada, Allan Rodríguez, en torno a si hay algún cabildeo para obtener determinadas presidencias de comisión este año.

Mientras tanto, en el caso de Valor, el jefe de bancada, Elmer Palencia, dijo que aún no han discutido sobre que presidencias de comisión buscarían.