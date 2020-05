Coprecovid: Comisión nace en medio de críticas y expectativas de cambio

Médicos esperan que la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 dé respuesta a las necesidades por la pandemia. (Foto Prensa Libre: Fernando Cabrera)

Se tiene previsto que esta semana arribe al país el epidemiólogo Edwin Asturias, quien fue seleccionado por el presidente Alejandro Giammattei como director ejecutivo de la nueva mesa de trabajo que buscará soluciones durante la pandemia del nuevo coronavirus.

Asturias tendrá doble voto en la toma de decisiones y trabajará junto a los ministros de Salud, Finanzas, Trabajo, Agricultura y Desarrollo Social, así como con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán).

Un médico que presta servicios en la primera línea de la emergencia en el hospital provisional del Parque de la Industria, quien por temor a represalias prefirió no ser citado, espera que la Comisión Presidencial agilice la contratación del personal médico necesario para la emergencia y que tenga una hoja de ruta clara por los pacientes asintomáticos.

“Yo esperaría que esta comisión resuelva el problema de los asintomáticos, que no solo están ocupando el espacio hospitalario que va a ser requerido para las personas que lo requieran más, sino que también está generando una crisis de ansiedad colectiva en los pacientes, algunos llevan más de 40 o 50 días en espera de sus resultados que también tardan mucho y no tienen ninguna complicación”, refirió.

José Ortiz, epidemiólogo del observatorio del covid-19 en Guatemala, considera que la Coprecovid no cuenta con un reglamento, lo que asegura que es necesario para un esfuerzo de este tipo, considerando que los integrantes podrán hacer uso de los recursos económicos destinados para la crisis.

“El director tiene doble voto y de una vez manejo de fondos, el director no es cuentadante y todas las decisiones que se tomen en el seno de esa comisión van a repercutir en ejecución presupuestaria, hay un vacío legal y un conflicto de intereses por una persona que no es cuentadante y va a tomar decisiones políticas y técnicas que van a repercutir en la ejecución presupuestaria”, manifestó Ortiz.

Decisión tardía

Guatemala lleva poco más de dos meses enfrentando la pandemia del covid-19 que han puesto en evidencia la carencia de un fortalecido sistema de salud que es clave para sobrellevar la presente crisis.

La decisión de crear esta comisión de trabajo es acercada, a criterio de Edie Cux, director de la organización Acción Ciudadana (AC), aunque considera que hubiese dado mejores resultados si la decisión no se hubiera tomado demasiado tarde.

“Miramos con optimismo el que se instaure una comisión de esa envergadura, esperábamos una decisión así desde hace ya unos meses que empezó esta crisis, pero nunca es tarde y ahorita tienen ese reto de hacer eficiente, no solamente el tema de atención sanitaria, sino también la parte administrativa que tanto ha afectado al ministerio y que realmente ha hecho que los médicos y toda la primera fila del coronavirus no tenga los insumos necesarios”, explicó.

Dudan de Coprecovid

En el Congreso de la República las opiniones que diferentes diputados tienen de la comisión no es alentadora, pues aseguran que contar con tantos funcionarios del Ejecutivo en ella podría restarle independencia a su director ejecutivo.

“Al doctor Asturias lo colocan como director de esta Comisión, lo cual consideramos, al menos nuestra bancada, que él iba a dirigir toda esa hoja de ruta para la atención sanitaria y creo que no se está cumpliendo a cabalidad con todo lo que había anunciado el señor presidente de la República”, comentó Sonia Gutiérrez, jefa del bloque legislativo Winaq.

En un sentido similar se manifestó la congresista Evelyn Morataya, integrante del partido Bienestar Nacional (Bien), quien considera que esta comisión debe hacer el trabajo que hasta ahora no ha hecho el Ministerio de Salud.

“Creo que lo principal que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto, es impresionante que el Ministerio de Salud esté actuando con esta lentitud, si ustedes ven, todas las quejas que hay, todas las renuncias que hay es porque el personal médico, el personal sanitario está siendo totalmente desprotegido, cómo es posible que a estas alturas todavía no les estén pagando”, manifestó Morataya.

También el diputado Julio Lainfiesta, del bloque UCN, duda de la efectividad que tendrá la mesa que encabezará Asturias, al considerar que esta podría generar gastos y muy pocas soluciones a la crisis sanitaria.

“Es un mini gabinete, yo no le encuentro lógica, es más burocracia, van a alquilar o Senabed les va a dar un local o una casa en zona 10, pero ahí se paga agua, luz, teléfono, los ministros pregunto si van a recibir alguna dieta por asistir a esa reunión, qué personal van a contratar para ello, es más burocracia. Para esto con todo respeto, hubieran contratado como asesor al prestigioso doctor Asturias en el Ministerio de Salud y ya”, enfatizó.

Pedirán destituir al ministro

Este fin de semana el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, pidió públicamente que se considere remover de su puesto al doctor Hugo Monroy como titular de Salud, luego de una serie de auditorías que ponen al descubierto la precaria situación con la que médicos y enfermeras afrentan la pandemia.

No es solamente el magistrado de conciencia quien pide la destitución de Monroy, ayer diputados que integran la Comisión de Salud en el Congreso acordaron enviar una recomendación al presidente para pedir el cambio de ministro, por considerar que no ha podido dar una respuesta eficiente.

“Los hospitales no tienen insumos, los médicos están renunciado y nosotros creemos que ya el Ejecutivo debe tomar cartas en el asunto, lamentablemente esto está sucediendo y creo que se necesita hacer cambios para que realmente funcione -el Ministerio de Salud-”, manifestó Nery Mazariegos, presidente de la comisión de Salud.

De igual manera, la diputada y exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, explicó que el cambio es necesario, porque no se está atendiendo de manera adecuada a los pacientes que intentan sobrevivir luego de haberse contagiado de covid-19.

“Ya hay un consenso y vemos que el Ministerio de Salud no ha logrado dar una respuesta efectiva a la emergencia y sí vamos a estar realizando un informe para el cinco de junio, cuando se cumplen ya tres meses del Estado de Calamidad, y nuestra recomendación va a ser que el Gobierno haga un cambio en su equipo de salud, porque hemos visto que la conducción del Ministerio no ha sido adecuada, hay demasiadas quejas respecto a que no se han podido habilitar hospitales covid-19, no hay personal y no se tiene contratación, y no se han podido ejecutar los eventos de compra”, refirió.

Apoyan al ministro

El Colegio de Médicos manifestó su respaldo a Monroy al asegurar que un cambio en la cartera en estos momentos, no sería lo ideal, por el contrario, el gremio estimaría oportuno a reorientar la línea de esfuerzos.

“Más creo que una remoción en este momento, sería de asesorarse de una mejor forma por sociedades científicas, gente que está interesada en colaborar, no solo es de quitar a un ministro y poner a otro, si no se tiene apoyo, va a ser exactamente lo mismo”, argumentó Jorge Luis Ranero, presidente Colegio de Médicos.

También Monseñor Raúl Martínez, a cargo de la Arquidiócesis de Santiago, dio un voto de confianza al ministro. “Yo creo que él ha puesto lo mejor que ha tenido y el equipo que tiene es un equipo bueno, lo que pasa es que siempre, ante una eventualidad, es difícil de enfrentarla, no es una cosa fácil, ciertamente ya tenía algunas carencias el Ministerio siempre ha sido muy limitada la atención, pero algo que sí tiene Guatemala es la calidad humana de nuestros médicos”.

Trabaja en soluciones

Asturias da clases en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y es parte del Equipo de Enfermedades Infecciosas que está trabajando para ayudar a mitigar los efectos del virus.

Desde que comenzó la emergencia del coronavirus en Guatemala, Asturias ha observado las acciones del Gobierno para evitar que el covid-19 se siga extendiendo.