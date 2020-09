Coronavirus: Disposiciones seguirán vigentes en Guatemala por ocho días más

Cifras del coronavirus se mantienen estables por ahora, pero se espera un repunte por cierto relajamiento ante la prevención. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las disposiciones presidenciales no tendrán cambio alguno para los próximos días, salvo que esta vez estarán vigentes por un período de ocho días. Pese a que los casos positivos de covid-19 han disminuido en las últimas semanas, en su mensaje a la Nación, el presidente Alejandro Giammattei advierte que habrá una segunda ola de la pandemia.

El mandatario no se presentó esta vez ante las cámaras para anunciar las medidas, debido a que hace reposo luego de dar positivo a covid-19. Sin embargo, las disposiciones fueron presentadas y del 21 al 28 de septiembre -no durante 15 días, como había sido habitual-, el toque de queda continuará de las 21 horas hasta las cuatro de la mañana del día siguiente.

La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida de 19 horas a 5 de la mañana del día siguiente, así como su consumo en la vía pública.

La actualización del tablero de alertas coloca a 165 municipios que continúan en rojo, son 36 menos que hace dos semanas atrás, cuando se reportaron 201. En este nivel las restricciones son más estrictas.

Al disminuir los territorios que se encontraban en la alerta máxima, ahora son más los que se ubican en naranja, pues de 93 ahora se cuentan en la actualización 101, mientras que al amarillo de 56 se pasó a 74.

Que haya menos municipios en rojo no debe invitar a las personas a bajar la guardia, y tiene que continuar con las medidas de prevención.

“Hago énfasis en que el peligro no ha pasado”, fue el mensaje que Giammattei envió a la población, y advirtió que habrá una segunda ola de la pandemia debido al relajamiento que se ha visto entre los guatemaltecos, al no usar mascarilla y no guardar el distanciamiento social. “Les pedimos que por favor se cuiden”, agregó.

El tablero de alertas comenzó a funcionar el 26 de julio, para dar comienzo a la reactivación del país. En ese primer reporte había 158 municipios en alerta roja, 109 en naranja y 73 en amarilla.

Durante estos dos meses el covid-19 se ha propagado por todo el territorio guatemalteco, y poco a poco se ha extendido del departamento de Guatemala al resto de departamentos y a los municipios.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, en el país se cuentan 85 mil 444 casos acumulados del nuevo coronavirus, mientras que van 3 mil 119 fallecidos, y se estima en 74 mil 859 el total de personas que se han recuperado de la enfermedad. Estos datos corresponden al sábado último.