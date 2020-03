Coronavirus: Viajeros que lleguen de Europa a Guatemala estarán en cuarentena en Villa Nueva

Si yo voy a China (que parece estar controlando la situación), me ordenan aislarme en mi apartamento o casa durante 14 días. No me es permitido ir a mi lugar de trabajo durante esos 14 días- menos andar de paseo por ahí. Tomen nota de lo que está pasando en Italia!!!!! – de repente les explotó la situación en toda su carota por que no se dieron cuenta de tener gente infectada durante semanas… esto le está costando mucho más a Italia (en vidas y en costo económico) que lo que se hubiera perdido aislando a personas provenientes de lugares afectados durante 14 días…